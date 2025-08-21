Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Magath sieht Führungsproblem beim FC Bayern

Felix Magath attestiert dem FC Bayern München ein Führungsproblem.
Felix Magath attestiert dem FC Bayern München ein Führungsproblem. Bild: Sebastian Gollnow/dpa
1. Bundesliga
Magath sieht Führungsproblem beim FC Bayern
Wer gibt beim deutschen Fußball-Rekordmeister den Ton an? Der frühere Bayern-Trainer Felix Magath weiß darauf keine Antwort, hat aber einen Rat an Uli Hoeneß.

München.

Kurz vor dem Saisonstart in der Fußball-Bundesliga sieht Felix Magath den deutschen Meister FC Bayern München in einer Führungskrise. "Was die Führung des Vereins angeht, gibt es keine Klarheit. Wer hat welche Verantwortungen? Wer hat welche Kompetenzen? Insofern tut sich der FC Bayern gerade schwer", sagte der ehemalige Bayern-Trainer in einem Interview der "Abendzeitung".

Nach Ansicht des 72-Jährigen, der von 2004 bis 2007 an der Isar arbeitete und mit den Bayern jeweils zweimal Meister und Pokalsieger wurde, haben die Münchner "die richtige Führung anscheinend noch nicht gefunden. Das müsste man in den Griff bekommen."

Zuletzt war in der Öffentlichkeit verstärkt darüber gerätselt worden, wer bei den Münchnern über die Kaderzusammenstellung und Transfers entscheidet - Vorstandschef Jan-Christian Dreesen, Sportvorstand Max Eberl, Sportdirektor Christoph Freund oder Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der den Verein mehr als 40 Jahre lang erfolgreich führte.

"Das ist eine schwierige Situation für ihn und für den Club, weil er Jahrzehnte lang so dominant und erfolgreich war", sagte Magath. Dennoch müsse Hoeneß "jetzt loslassen".

Magath glaubt an Titelverteidigung der Bayern 

Sollte sich die Führungsriege nicht zusammenraufen, könne dies Auswirkungen auf das Image des deutschen Rekordmeisters haben, warnte Magath. "Dadurch, dass sich dieser Eindruck auch öffentlich verfestigt hat, glaube ich schon, dass auch international die Stärke, die der FC Bayern immer ausgestrahlt hat, nicht mehr so wahrgenommen wird. Es kann schon sein, dass der FC Bayern international nicht mehr so die Anerkennung genießt wie noch vor ein paar Jahren", sagte der Europameister von 1980. 

Unabhängig davon habe der FC Bayern "einen Kader, der wieder deutscher Meister werden wird", prophezeite Magath. Für die Bundesliga sei die Mannschaft "immer noch zu gut". Auch international gehöre der Verein "immer noch zu den besten europäischen Teams. Und diesen Status wird er auch in dieser Saison behalten." (dpa)

