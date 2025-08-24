Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Mainz 05 beendet Streit mit Weiper

Nelson Weiper wird demnächst einen neuen Vertrag in Mainz unterschreiben.
Nelson Weiper wird demnächst einen neuen Vertrag in Mainz unterschreiben. Bild: Torsten Silz/dpa
Wieder im Kader von Mainz 05: Nelson Weiper. (Archivbild)
Wieder im Kader von Mainz 05: Nelson Weiper. (Archivbild) Bild: Torsten Silz/dpa
Nelson Weiper wird demnächst einen neuen Vertrag in Mainz unterschreiben.
Nelson Weiper wird demnächst einen neuen Vertrag in Mainz unterschreiben. Bild: Torsten Silz/dpa
Wieder im Kader von Mainz 05: Nelson Weiper. (Archivbild)
Wieder im Kader von Mainz 05: Nelson Weiper. (Archivbild) Bild: Torsten Silz/dpa
1. Bundesliga
Mainz 05 beendet Streit mit Weiper
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die ungeklärte Vertragssituation von Nelson Weiper und die Folgen daraus belasteten zuletzt Mainz 05. Jetzt ist eine Lösung gefunden.

Mainz.

Der FSV Mainz 05 und Stürmer Nelson Weiper haben ihre Streitigkeiten unmittelbar vor dem ersten Bundesligaspiel der Rheinhessen aufgelöst. Der 20-Jährige kehrt zur Partie gegen den 1. FC Köln (15.30 Uhr/DAZN) in den Kader zurück. Man befinde sich in "zielführenden Gesprächen über eine Verlängerung des aktuell noch bis zum Sommer 2026 datierten Vertrages", teilten die Nullfünfer mit.

"Wir gehen beide davon aus, das heißt Nelly Weiper und Mainz 05, dass wir in der nächsten Woche einen Vertrag unterschreiben werden. Dafür sind die Voraussetzungen jetzt einfach klar und darüber freue ich mich sehr", sagte Sportvorstand Christian Heidel bei DAZN. Man habe mit Weiper nie ein Problem gehabt, jeder habe nur versucht, das herauszuholen, was für ihn optimal sei. "Das Fußballgeschäft lebt auch von Kompromissen. Den haben wir jetzt erzielt. Darüber bin ich sehr glücklich", betonte Heidel.

Heidel: "In Kürze" neuer Vertrag 

Weiper war zuletzt aus dem Profikader verbannt worden, weil er einer vorzeitigen Verlängerung seines Kontrakts nicht zugestimmt hatte. Sein Club will verhindern, dass das Eigengewächs im nächsten Jahr ablösefrei wechselt. Weiper fehlte daraufhin im DFB-Pokal und in der Conference-League-Qualifikation und trainierte bei der U23.

"Wir haben in den letzten Tagen in sehr offenen Gesprächen mit Nelly und seinem Management einen gemeinsamen Weg gefunden und werden dies in Kürze in einem neuen Vertrag fixieren", sagte Heidel in der Mitteilung. "Nelly trägt als gebürtiger Mainzer seit 13 Jahren unser Trikot, an seiner besonderen Verbundenheit zu Mainz 05 gab es nie Zweifel. Nelly ist und bleibt 05ER, darüber sind wir sehr glücklich."

In die Startelf gegen Köln hatte es Weiper noch nicht geschafft, er nahm zunächst auf der Bank Platz. Es sei gut für den Verein und für Weiper, ihn wieder im Kader zu haben, sagte Trainer Bo Henriksen. "Wir haben ihn vermisst, denn er ist ein guter Spieler. Er weiß, wo das Tor ist. Es freut mich sehr, dass er wieder dabei ist", erklärte der Däne und kündigte an, dass der U21-Nationalspieler eingewechselt werde. Früher als gedacht kam Weiper dann aufs Feld: Er wurde in der 15. Minute für den verletzten Stürmer Benedict Hollerbach eingewechselt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
24.08.2025
4 min.
"Kein Gaumenschmaus": Köln siegt bei Bundesliga-Rückkehr
Mit Pfiff zum Sieg: Lukas Kwasniok.
Mit großen Erwartungen seiner Fans ist der 1. FC Köln zurück in der Bundesliga. Der Trainer trägt zum Auswärts-Auftakt sogar das Heimtrikot - und feiert zum Einstand einen späten Erfolg.
Ulrike John, dpa
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
08:30 Uhr
2 min.
Tödlicher Unfall bei Hartenstein: Radfahrerin stirbt nach Kollision mit VW
Der Rettungshubschrauber Christoph 46 war im Einsatz bei dem tödlichen Verkehrsunfall auf der S255 bei Hartenstein-Thierfeld.
Ein schwerer Unfall mit tödlichem Ausgang für eine 27-jährige Radfahrerin ereignete sich Dienstagabend bei Hartenstein-Thierfeld.
Cornelia Henze und Niko Mutschmann
21:25 Uhr
3 min.
FSV Zwickau: Drei Tore reichen bei den Hertha-Bubis nicht zum Sieg
Andrej Startsev kehrte gegen Hertha zurück, schoss ein Tor und ging doch nicht als Sieger vom Platz.
Einmal in Rückstand, zweimal in Führung und doch kein Dreier: Die Schwäne kehren mit einem Punkt aus Berlin zurück.
Knut Berger
21:27 Uhr
2 min.
Das gibt es nur in der Erzgebirgsstadt Sayda: Vom Kirchturm klingt der Startschuss fürs Bergfest
200 Stufen über Holztreppen haben Friedebacher Musikanten bewältigt, um das Signal zum Bergfest zu geben.
Christof Heyden
20.08.2025
2 min.
Henriksen sieht Weiper-Wirbel gelassen: "Kleines Thema"
Der Mainzer Trainer Bo Henriksen will keine weitere Energie in die Diskussionen um Nelson Weiper verschwenden.
Die Debatte um Nelson Weiper überstrahlt das Playoff-Hinspiel des FSV Mainz 05 in der Conference League. Für Trainer Bo Henriksen ist die Diskussion aber kein großes Thema.
Mehr Artikel