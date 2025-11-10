Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Mainz 05 bestürzt über Fan-Attacke gegen Beamten

Fans des FSV Mainz 05 haben vor dem Spiel bei Eintracht Frankfurt einen Beamten tätlich angegriffen und verletzt.
Fans des FSV Mainz 05 haben vor dem Spiel bei Eintracht Frankfurt einen Beamten tätlich angegriffen und verletzt. Bild: Uli Von Mengden/dpa
Fans des FSV Mainz 05 haben vor dem Spiel bei Eintracht Frankfurt einen Beamten tätlich angegriffen und verletzt.
Fans des FSV Mainz 05 haben vor dem Spiel bei Eintracht Frankfurt einen Beamten tätlich angegriffen und verletzt. Bild: Uli Von Mengden/dpa
1. Bundesliga
Mainz 05 bestürzt über Fan-Attacke gegen Beamten
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor dem Bundesligaspiel in Frankfurt verletzen Mainzer Anhänger einen zu ihrer Begleitung eingesetzten Beamten. Der Verein reagiert umgehend darauf.

Mainz.

Bei einem tätlichen Angriff von Fans des FSV Mainz 05 ist ein zur Begleitung der Anhänger eingesetzter szenekundiger Beamter verletzt worden. Der gravierende Vorfall ereignete sich am Sonntagabend vor dem Rhein-Main-Derby in der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt am Mainzer Hauptbahnhof, teilte der Verein mit. Die Täter seien später von der Polizei gestellt worden. 

Der Verein sei bestürzt über die Attacke und verurteile diese aufs Schärfste. Man werde "die Ausschöpfung aller Sanktionsmöglichkeiten gegenüber den Tatbeteiligten prüfen", hieß es weiter. 

Laut Polizei sollen acht Personen an dem Angriff auf den Bundespolizisten, der zivil im Einsatz war, beteiligt gewesen sein. Die Hintergründe der Tat seien noch nicht bekannt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
11.11.2025
3 min.
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen feiert Auswärtssieg bei Spitzenteam
Symbolbild.
Erstmals hat der HC Einheit Plauen beim HSV Bad Blankenburg etwas Zählbares eingefahren und konnte so die Serie von fünf verlorenen Spielen stoppen.
Florian Wißgott
01.11.2025
3 min.
Mainz nach spätem Schock wieder ohne Sieg: 1:1 gegen Bremen
Kam gegen den FSV Mainz 05 nicht zur Geltung: Werder-Stürmer Victor Boniface (l).
Der FSV Mainz 05 kann in der Bundesliga einfach nicht mehr gewinnen. Gegen Werder Bremen gehen die Rheinhessen zwar in Führung, doch in der Schlussphase gibt es den späten Rückschlag.
Christian Johner, dpa
11.11.2025
5 min.
Syriens Staatschef bei Trump - Keine Annäherung an Israel
US-Präsident Trump hat Syriens Übergangspräsidenten al-Scharaa im Weißen Haus empfangen.
Dass Trump Syriens Übergangspräsidenten al-Scharaa im Weißen Haus empfängt, gilt als Wende in den Beziehungen beider Länder. Eine Annäherung an Israel schließt der Syrer aber vorerst aus.
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
09.11.2025
3 min.
Doan schießt Frankfurt zum Sieg gegen Mainz
Erzielte das Siegtor für Frankfurt: Ritsu Doan.
Das Rhein-Main-Duell nimmt erst nach dem Wechsel Fahrt auf. Am Ende jubeln die Gastgeber.
Eric Dobias, dpa
Mehr Artikel