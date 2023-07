Mainz 05 startet in die Saisonvorbereitung

Mainz. Mit einem öffentlichen Training vor etwa 800 Fans ist Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 in die Saisonvorbereitung gestartet. Trainer Bo Svensson konnte zur ersten Übungseinheit 24 Profis begrüßen.

"Wie erwartet haben die Jungs Bock darauf, den Ball nach so vielen Wochen wieder am Fuß zu haben", konstatierte der Däne. "Die Vorfreude auf die neue Saison ist sofort da, wenn ich die Jungs auf dem Platz stehen sehe."

Svensson ließ es in dem knapp einstündigen Training locker angehen und die Mannschaft verschiedene Spielformen am Ball absolvieren. Danach gab es für die Fans Autogramme und Selfies.

Das erste Testspiel absolvieren die Rheinhessen am kommenden Freitag bei der SG Gensingen/Grolsheim. Am 22. Juli geht es dann für zehn Tage ins Trainingslager nach Schladming in Österreich. Das erste Pflichtspiel steht für die Mainzer am 12. August an. In der 1. Runde des DFB-Pokals geht es zum Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg. Eine Woche später müssen die 05er zum Bundesliga-Auftakt beim Champions-League-Teilnehmer 1. FC Union Berlin antreten. (dpa)