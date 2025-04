Mainz äußert sich zu Szenarien mit Burkardt und Amiri

Laufen die Nationalspieler Jonathan Burkardt und Nadiem Amiri auch in der nächsten Saison für Mainz auf? Der Club ist vor allem bei einem der beiden optimistisch.

Mainz.

Der FSV Mainz 05 hat weiter Hoffnung, dass die Nationalspieler Jonathan Burkardt und Nadiem Amiri über den Sommer hinaus beim rheinhessischen Bundesligisten bleiben. "Ich kann mir vorstellen, dass Europapokalspiele mit Mainz 05 für Jonny eine Motivation wären", sagte Sportdirektor Niko Bungert den Zeitungen der VRM-Gruppe über Torjäger Burkardt (15 Saisontreffer).

Der 21-Jährige stand ebenso wie Mittelfeldakteur Nadiem Amiri in der Startelf der deutschen Nationalmannschaft beim 2:1-Sieg in Italien in der Nations League. Burkardts Vertrag in Mainz läuft bis 2027, der von Amiri bis 2028. Beide Profis sind bei anderen Vereinen im Gespräch, während die Mainzer als Tabellendritter gute Chancen auf eine Europacup-Teilnahme haben.

Mainz 05 hat wie bei Gruda das Heft in der Hand

"Am Ende des Tages gibt es zwei Szenarien für uns, die beide nicht allzu negativ wären. Das Eine: Jonny bleibt bei uns und spielt im besten Fall europäisch mit uns, weil er da Bock drauf hat, das wäre ein traumhaftes Szenario", erklärte Bungert. "Das Andere: Wir haben wie bei Brajan Gruda den Hut auf bei Verhandlungen mit Vereinen. Das Szenario, dass er bei uns mit dabei ist, ist uns natürlich deutlich lieber."

Bungert bei Amiri "sehr optimistisch"

Gruda war im vergangenen Jahr für etwa 30 Millionen Euro Ablöse zu Brighton & Hove Albion in die Premiere League gewechselt. Amiri gab nach zuletzt starken Leistungen in Mainz sein Comeback in der DFB-Auswahl.

"Nadiem spürt extrem, was er am Verein hat, er genießt die unglaublich große Wertschätzung. Da bin ich sehr positiv und optimistisch, dass wir ihm – zusammen mit seinem familiären Umfeld in Ludwigshafen und in sportlich attraktiver Situation – ein gutes Gesamtpaket bieten", sagte Bungert über den 28 Jahre alten Ex-Leverkusener. (dpa)