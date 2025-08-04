Mainz muss in Conference-League-Playoffs nach Skandinavien

Der FSV Mainz steigt in dieser Saison als erster Bundesligist in den Europapokal ein. In den Conference-League-Playoffs geht es nach Skandinavien. Ein Weiterkommen würde sich auch finanziell lohnen.

Nyon. Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 trifft in den Playoffs der Conference League auf den Sieger des Duells zwischen Rosenborg Trondheim aus Norwegen und dem schwedischen Club Hammarby IF. Das ergab die Auslosung in Nyon in der Schweiz.

Mit wem es die Mainzer zu tun bekommen, entscheidet sich am 14. August. Dann steigt das Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde der Conference League.

Die 05er bestreiten das Hinspiel am 21. August auswärts. Das Rückspiel findet dann eine Woche später in Mainz statt.

Mehr als drei Millionen Euro winken

Sollten sich die 05er in den Playoffs durchsetzen, haben die Rheinhessen nicht nur einen der 36 Startplätze in der Ligaphase sicher, sondern auch Mindesteinnahmen in Höhe von mehr als drei Millionen Euro.

Der FSV ist dank des sechsten Platzes in der vergangenen Bundesliga-Saison zum fünften Mal in der Vereinsgeschichte im Europapokal dabei. Zuletzt spielten die Mainzer in der Saison 2016/2017 europäisch. Damals schieden sie in der Gruppenphase der Europa League aus. (dpa)