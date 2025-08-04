Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Mainz muss in Conference-League-Playoffs nach Skandinavien

Der FSV Mainz 05 um Trainer Bo Henriksen trifft in den Playoffs der Conference League auf Rosenborg Trondheim aus Norwegen oder den schwedischen Club Hammarby IF.
Der FSV Mainz 05 um Trainer Bo Henriksen trifft in den Playoffs der Conference League auf Rosenborg Trondheim aus Norwegen oder den schwedischen Club Hammarby IF. Bild: Torsten Silz/dpa
Der FSV Mainz 05 um Trainer Bo Henriksen trifft in den Playoffs der Conference League auf Rosenborg Trondheim aus Norwegen oder den schwedischen Club Hammarby IF.
Der FSV Mainz 05 um Trainer Bo Henriksen trifft in den Playoffs der Conference League auf Rosenborg Trondheim aus Norwegen oder den schwedischen Club Hammarby IF. Bild: Torsten Silz/dpa
Fußball
Mainz muss in Conference-League-Playoffs nach Skandinavien
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der FSV Mainz steigt in dieser Saison als erster Bundesligist in den Europapokal ein. In den Conference-League-Playoffs geht es nach Skandinavien. Ein Weiterkommen würde sich auch finanziell lohnen.

Nyon.

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 trifft in den Playoffs der Conference League auf den Sieger des Duells zwischen Rosenborg Trondheim aus Norwegen und dem schwedischen Club Hammarby IF. Das ergab die Auslosung in Nyon in der Schweiz.

Mit wem es die Mainzer zu tun bekommen, entscheidet sich am 14. August. Dann steigt das Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde der Conference League.

Die 05er bestreiten das Hinspiel am 21. August auswärts. Das Rückspiel findet dann eine Woche später in Mainz statt.

Mehr als drei Millionen Euro winken

Sollten sich die 05er in den Playoffs durchsetzen, haben die Rheinhessen nicht nur einen der 36 Startplätze in der Ligaphase sicher, sondern auch Mindesteinnahmen in Höhe von mehr als drei Millionen Euro.

Der FSV ist dank des sechsten Platzes in der vergangenen Bundesliga-Saison zum fünften Mal in der Vereinsgeschichte im Europapokal dabei. Zuletzt spielten die Mainzer in der Saison 2016/2017 europäisch. Damals schieden sie in der Gruppenphase der Europa League aus. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:00 Uhr
2 min.
Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?
Bernd-Lutz Lange am Mittwochmittag mit seinen Verwandten zu Besuch in Zwickau.
Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.
Thomas Croy
06.08.2025
2 min.
Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese
Nicole Felber (l.) und Peggy Weber aus Flöha sind zwei von Tausenden Fans, die das Bryan-Adams-Konzert auf der Küchwaldwiese erleben wollen.
Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.
Denise Märkisch
17.07.2025
2 min.
Mainz zieht wegen Pokalansetzung vor DFB-Bundesgericht
Der FSV Mainz 05 zieht wegen der Pokalansetzung bei Dynamo Dresden vor das DFB-Bundesgericht.
Die Terminierung der ersten DFB-Pokalrunde bei Dynamo Dresden passt dem FSV Mainz 05 ganz und gar nicht. Der Club wehrt sich - und will auch die letzte Möglichkeit auf eine Verlegung ausschöpfen.
13:42 Uhr
2 min.
Fotograf entdeckt seltenen weißen Fuchs
Das Fell des Fuchses war nicht flauschig genug für einen Polarfuchs.
Ein Naturfotograf macht eine kuriose Entdeckung in der Nähe von München. Um einen Albino-Fuchs handelt es sich bei dem Tier allerdings nicht.
13:43 Uhr
1 min.
Dreifachmord im Westerwald: Was wir wissen – und was nicht
Die Suche am Fundort der Leiche ging auch am Donnerstag weiter.
Eine Familie wird getötet, der Täter flieht. Vier Monate später steht fest: Auch er ist tot. Was bisher bekannt ist.
05.08.2025
2 min.
Mainz-Beschwerde erfolglos: Pokalspiel in Dresden am Montag
Der FSV Mainz 05 zieht wegen der Pokalansetzung bei Dynamo Dresden vor das DFB-Bundesgericht.
Die Terminierung der ersten DFB-Pokalrunde bei Dynamo Dresden passt dem FSV Mainz 05 ganz und gar nicht. Der Protest des Bundesligisten ist erfolglos.
Mehr Artikel