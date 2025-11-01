Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Mainz nach spätem Schock wieder ohne Sieg: 1:1 gegen Bremen

Kam gegen den FSV Mainz 05 nicht zur Geltung: Werder-Stürmer Victor Boniface (l).
Kam gegen den FSV Mainz 05 nicht zur Geltung: Werder-Stürmer Victor Boniface (l). Bild: Torsten Silz/dpa
Traf zum 1:0 gegen Werder Bremen: Mainz-Kapitän Silvan Widmer.
Traf zum 1:0 gegen Werder Bremen: Mainz-Kapitän Silvan Widmer. Bild: Torsten Silz/dpa
Kam gegen den FSV Mainz 05 nicht zur Geltung: Werder-Stürmer Victor Boniface (l).
Kam gegen den FSV Mainz 05 nicht zur Geltung: Werder-Stürmer Victor Boniface (l). Bild: Torsten Silz/dpa
Traf zum 1:0 gegen Werder Bremen: Mainz-Kapitän Silvan Widmer.
Traf zum 1:0 gegen Werder Bremen: Mainz-Kapitän Silvan Widmer. Bild: Torsten Silz/dpa
1. Bundesliga
Mainz nach spätem Schock wieder ohne Sieg: 1:1 gegen Bremen
Christian Johner, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der FSV Mainz 05 kann in der Bundesliga einfach nicht mehr gewinnen. Gegen Werder Bremen gehen die Rheinhessen zwar in Führung, doch in der Schlussphase gibt es den späten Rückschlag.

Mainz.

Der FSV Mainz 05 hat im Duell mit Angstgegner Werder Bremen den ersehnten Befreiungsschlag verpasst. Die Mannschaft von Trainer Bo Henriksen trennte sich zu Hause von Werder 1:1 (1:0) und steckt nach dem fünften sieglosen Spiel in Folge im Oberhaus im Tabellenkeller fest.

Bremen hingegen ist nun schon seit vier Partien ungeschlagen. Allerdings riss mit dem Unentschieden in Mainz eine Siegesserie von vier Spielen gegen den FSV.

Werder mit spätem Ausgleich

Der Mainzer Kapitän Silvan Widmer brachte die Hausherren in der 36. Minute verdient in Führung. In der Schlussphase rettete Jens Stage den Bremern mit einem sehenswerten Volleyschuss einen Zähler (86.).

"Wir sind total bereit für Werder. Es wird Zeit, dass wir endlich ein Spiel gewinnen und ein Erfolgserlebnis haben", hatte Henriksen noch vor dem Werder-Spiel gesagt. Lange sah es auch nach einem Sieg aus, aber eben nicht bei Abpfiff.

Grüll vergibt einzige Werder-Chance in Hälfte eins

Wie schon in den vergangenen Partien zeigten sich die Mainzer von Beginn an engagiert, aber wie zuletzt fehlte es in der Anfangsphase gegen abwartende Bremer an Genauigkeit im Passspiel und an Durchschlagskraft.

Die Gäste wiederum lauerten erst einmal auf Konter - und hätten damit beinahe Erfolg gehabt. Nach einem tollen Pass von Romano Schmid ließ Marco Grüll eine große Gelegenheit liegen, als er aus vielversprechender Position in die Arme von Mainz-Torwart Robin Zentner schoss (13.).

Mainz erst im Latten-Pech, dann mit der Führung

Bis auf diesen Versuch von Grüll blieben die Bremer in der ersten Hälfte harmlos - im Gegensatz zu den Mainzern, die in der 24. Minute die bis dahin beste Möglichkeit der Begegnung hatten. Nach einem Konter landete ein Schlenzer von Phillipp Mwene an der Oberkante der Latte - Pech für den FSV.

Doch noch in der ersten Hälfte belohnten sich die Mainzer vor 33.305 Zuschauern für eine ordentliche Leistung. Einen Schuss von Widmer konnte Werder-Keeper Mio Backhaus zunächst noch abwehren. Benedict Hollerbach setzte aber entscheidend nach und legte per Hacke noch einmal für Widmer auf, der Backhaus dieses Mal mit einem wuchtigen Schuss keine Chance ließ.

Pieper verhindert 2:0

Nach der Pause drängten die Hausherren auf das 2:0. Bei einem Kopfball von Lennard Maloney nach einer Ecke rettete Werder-Verteidiger Amos Pieper für den schon geschlagenen Backhaus auf der Linie.

Und Werder? Die Bremer blieben erst einmal weiter ungefährlich. Stellvertretend dafür stand Stürmer Victor Boniface, der wie zuletzt beim 1:0 gegen Union Berlin von Beginn an spielen durfte, aber bis zu seiner Auswechslung in der 64. Minute keine einzige nennenswerte Aktion hatte.

Mainzer Passivität rächt sich

Nur kurz darauf hatte der eingewechselte Justin Njinmah die Riesenchance auf den Ausgleich, doch der Joker schob den Ball frei vor Zentner am Tor vorbei (65.). 

Anschließend verwalteten die 05er die Führung nur noch und wurden damit aber auch passiver. Das rächte sich in der Schlussphase, als Stage spät zum Ausgleich traf. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22.07.2020
6 min.
An Freibädern vorbei zum Schloss Sachsenburg
Schön thront es über der Zschopau: Schloss Sachsenburg.
Die Tour führt meist entspannt auf asphaltierten Straßen zum Schloss. Anschließend warten kleinere Steigungen.
10:16 Uhr
2 min.
Comedy-"Bambi" für Hazel Brugger
Die Komikerin ist seit Jahren im deutschen Fernsehen präsent. (Archivbild)
Die Komikerin erhält für ihre intelligenten und gesellschaftskritischen Auftritte einen "Bambi" in der Kategorie Comedy.
10:16 Uhr
3 min.
Für Fraureuth läuft es rund: Verbandsliga-Handballer stehen so gut da wie noch nie seit dem Aufstieg
Albert Finkenwirth – hier in einem früheren Heimspiel – war am Samstag mit acht Toren erfolgreichster Werfer des HC Fraureuth.
Zum zweiten Mal in Folge sicherten sich die Westsachsen einen Sieg mit einem Tor Unterschied. Auf dem Punktekonto hat das Team nun fast so viele Zähler wie in der kompletten vergangenen Saison.
Anika Zimny
25.10.2025
3 min.
Boniface spielt, Grüll trifft: Werder im Aufwind
Sorgte für den Höhepunkt in einem schwachen Spiel: Marco Grüll
Zwei Stürmer stehen bei Werder Bremen im Mittelpunkt. Der eine hält erstaunlich lange durch, der andere stellt den Sieg sicher. So kann es für Werder weitergehen.
Lars Reinefeld, dpa
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
29.10.2025
3 min.
Titelverteidiger Stuttgart gewinnt auch im Pokal gegen Mainz
Standen sich nach gerade einmal 72 Stunden erneut gegenüber: der FSV Mainz 05 um Jae-Sung Lee (v.) und der VfB Stuttgart um Jeff Chabot.
Drei Tage nach dem Erfolg in der Bundesliga setzt sich der VfB Stuttgart auch im DFB-Pokal gegen Mainz 05 durch. Die erfolgreiche Titelverteidigung ist für die Schwaben weiter möglich.
Christian Johner, dpa
Mehr Artikel