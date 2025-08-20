Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Mainz-Trainer Henriksen für ein Pokalspiel gesperrt

Der Mainzer Trainer Bo Henriksen (r) ist für ein DFB-Pokalspiel gesperrt worden.
Der Mainzer Trainer Bo Henriksen (r) ist für ein DFB-Pokalspiel gesperrt worden. Bild: Robert Michael/dpa
Fußball
Mainz-Trainer Henriksen für ein Pokalspiel gesperrt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bo Henriksen darf das Zweitrundenspiel des FSV Mainz 05 im DFB-Pokal nur von der Tribüne aus verfolgen.

Frankfurt/Main.

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss in der 2. Runde des DFB-Pokals auf Trainer Bo Henriksen verzichten. Der Däne wurde nach seiner Roten Karte im Erstrundenspiel bei Dynamo Dresden vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes wegen unsportlichen Verhaltens für die kommende Partie mit einem Innenraumverbot belegt. Der Gegner wird am 31. August ausgelost.

Henriksen darf sich ab einer halben Stunde vor dem Anpfiff weder im Innenraum noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten. Zudem ist ihm im gesamten Zeitraum der unmittelbare und mittelbare Kontakt mit der Mannschaft verboten. Die Sperre endet 30 Minuten nach dem Abpfiff.

Der 50 Jahre alte Fußball-Lehrer hatte beim 1:0-Sieg des Conference-League-Teilnehmers in Dresden am vergangenen Montag in der 87. Minute bei einem Einwurf für die Hausherren den Ball an sich genommen und dadurch eine schnelle Spielfortsetzung des Zweitligisten verhindert. Dafür hatte Schiedsrichter Florian Badstübner dem Mainzer Coach die Rote Karte gezeigt. (dpa)

