  • Mainzer Kohr bittet nach Platzverweis um Entschuldigung

1. Bundesliga
Mainzer Kohr bittet nach Platzverweis um Entschuldigung
Der Mainzer Dominik Kohr hat Jens Nowotny und Luiz Gustavo als Rekordhalter bei Bundesliga-Platzverweisen überholt. Am Tag danach meldet er sich in den sozialen Medien zu Wort.

Mainz.

Der Mainzer Fußballprofi Dominik Kohr hat am Tag nach seiner Roten Karte öffentlich um Entschuldigung gebeten. Das Ausmaß seiner Aktion habe er erst auf den TV-Bildern gesehen. "Ich bin selbst erschrocken. Das hätte auch anders ausgehen können. Max, bitte entschuldige – ich bin erleichtert und froh, dass dir nicht mehr passiert ist und du weiterspielen konntest", schrieb Kohr bei Instagram.

Der Mainzer richtete sich mit den Worten an seinen Hoffenheimer Gegenspieler Max Moerstedt, den er in der Schlussphase des Bundesliga-Spiels am Freitagabend böse gefoult hatte. Nach Sichtung der Videobilder entschied Referee Sascha Stegemann auf Platzverweis. Das Foul sorgte für erneut deutliche Kritik an der Spielweise von Kohr.

Kompromisslos zu verteidigen, sei Teil seiner fußballerischen DNA, schrieb dieser. Er gehe aber niemals in einen Zweikampf mit der Absicht, jemanden zu verletzen. "Ich möchte mich auch entschuldigen bei meiner Mannschaft, die ich gestern hängen gelassen habe, und bei unseren Fans, in deren Dienst ich stehe und für die ich immer alles geben will", schrieb Kohr weiter. 

Rekord vor Nowotny und Gustavo

Der 31-Jährige, der erst im September gegen den FC Augsburg vom Feld flog, übertraf damit Jens Nowotny (früher unter anderem Bayer Leverkusen) und Luiz Gustavo (unter anderem Bayern München), die in ihrer Karriere jeweils acht Platzverweise in der Bundesliga erhielten.

Im Abstiegskampf müssen die Mainzer nun wieder ohne ihren Defensivspieler auskommen. "Das wird Dome am meisten frusten, dass er zugucken muss. Uns natürlich auch. Er ist niemand, der sowas mit Absicht macht", sagte Sportdirektor Niko Bungert. 

(dpa)

