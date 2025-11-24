Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Mainzer Rekord-Sünder Kohr drei Spiele gesperrt

Rot-Sünder Dominik Kohr wurde nun vom DFB bestraft
Rot-Sünder Dominik Kohr wurde nun vom DFB bestraft Bild: Torsten Silz/dpa
Wieder einmal Rot-Sünder: Dominik Kohr (Mitte) vom FSV Mainz 05
Wieder einmal Rot-Sünder: Dominik Kohr (Mitte) vom FSV Mainz 05 Bild: Torsten Silz/dpa
Rot-Sünder Dominik Kohr wurde nun vom DFB bestraft
Rot-Sünder Dominik Kohr wurde nun vom DFB bestraft Bild: Torsten Silz/dpa
Wieder einmal Rot-Sünder: Dominik Kohr (Mitte) vom FSV Mainz 05
Wieder einmal Rot-Sünder: Dominik Kohr (Mitte) vom FSV Mainz 05 Bild: Torsten Silz/dpa
1. Bundesliga
Mainzer Rekord-Sünder Kohr drei Spiele gesperrt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Foul des Mainzers Dominik Kohr an Max Moerstedt war einer der großen Aufreger des vergangenen Bundesliga-Spieltags. Jetzt muss der Abwehrspieler länger pausieren - und bekommt eine Geldstrafe.

Frankfurt/Main.

Rekord-Sünder Dominik Kohr vom FSV Mainz 05 ist nach seiner erneuten Roten Karten für drei Spiele gesperrt worden. Zudem erhielt er eine Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro. Dieses Urteil fällte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes in Frankfurt/Main, wie der DFB mitteilte. 

Der 31-Jährige, der erst im September gegen den FC Augsburg vom Feld geflogen war, hatte mit dem neunten Platzverweis seiner Karriere am Freitag beim 1:1 gegen die TSG Hoffenheim einen Bundesliga-Rekord aufgestellt: Kohr übertraf Jens Nowotny (früher unter anderem Bayer Leverkusen) und Luiz Gustavo (unter anderem Bayern München), die jeweils achtmal Rot oder Gelb-Rot sahen. 

Kohr nach TV-Ansicht "selbst erschrocken" 

Kohr hatte den Hoffenheimer Max Moerstedt in der Schlussphase böse gefoult. Nach Sichtung der Videobilder entschied Referee Sascha Stegemann auf Platzverweis. Das Foul sorgte für erneut deutliche Kritik an der Spielweise des Abwehrspezialisten. Moerstedt habe das rüde Einsteigen des Mainzers "bis auf einen Bluterguss gut überstanden", berichtete TSG-Trainer Christian Ilzer später. Er habe schon "lange kein so hartes Foul mehr gesehen". 

Kohr entschuldigte sich tags darauf. Das Ausmaß seiner Aktion habe er erst auf den TV-Bildern gesehen. "Ich bin selbst erschrocken. Das hätte auch anders ausgehen können. Max, bitte entschuldige – ich bin erleichtert und froh, dass dir nicht mehr passiert ist und du weiterspielen konntest", schrieb Kohr bei Instagram. Die Mainzer müssen nun im Abstiegskampf erst mal auf ihn verzichten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
24.11.2025
4 min.
Zwickauer Weihnachtsmarkt hat begonnen – was müssen Besucher für Roster und Glühwein bezahlen?
Heike Volklandt reicht eine Zwickauer Brühlette für 3,50 Euro über den Tresen. Außerdem verkauft sie Roster und Frikadellen.
Seit Montag haben die mehr als 100 Buden geöffnet. Mit welchen Ausgaben für Speisen und Getränke müssen Besucher rechnen? Ein Vergleich mit den Preisen des Vorjahres.
Johannes Pöhlandt
25.11.2025
5 min.
Harmlos oder nicht? Wenn Füße oder Hände einschlafen
Einmal gut strecken! Im Normalfall erledigt sich das Problem eingeschlafener Hände oder Füße dadurch.
Nachts komisch gelegen, zu lange im Schneidersitz gesessen oder die Hand blöd abgestützt: Plötzlich fühlt sich das Bein taub an oder der Arm kribbelt. Meist kein Grund zur Sorge - aber manchmal doch.
Katja Sponholz, dpa
24.11.2025
3 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die aktive Auer Fanszene hat sich öffentlich noch nicht dazu geäußert.
Paul Steinbach
16:14 Uhr
2 min.
Mainzer Kohr bittet nach Platzverweis um Entschuldigung
Wieder einmal Rot-Sünder: Dominik Kohr (Mitte) vom FSV Mainz 05
Der Mainzer Dominik Kohr hat Jens Nowotny und Luiz Gustavo als Rekordhalter bei Bundesliga-Platzverweisen überholt. Am Tag danach meldet er sich in den sozialen Medien zu Wort.
22:49 Uhr
1 min.
Neunter Platzverweis: Kohr stellt unrühmlichen Rekord auf
Wieder einmal Rot-Sünder: Dominik Kohr (Mitte) vom FSV Mainz 05
Der Mainzer Dominik Kohr hat nun Jens Nowotny und Luiz Gustavo überholt. Seine Rote Karte geht in eine besondere Bundesliga-Statistik ein.
25.11.2025
3 min.
Santa KI: Geschenkideen vom Chatbot
Das ist es! - Brainstorming mit einem Chatbot kann den Durchbruch bei "Geschenk-Blockaden" bringen.
Künstliche Intelligenz als Weihnachtshelfer: Mit nur wenigen Angaben bekommt man mehr oder weniger überraschende Geschenkideen – aber Vorsicht bei Backmischungen und Datenschutz!
Mehr Artikel