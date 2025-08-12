Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Manchester City verleiht Grealish an Everton

Jack Grealish (l) hat eine neue Herausforderung gefunden
Jack Grealish (l) hat eine neue Herausforderung gefunden
Fußball
Manchester City verleiht Grealish an Everton
2021 bezahlte Manchester City fast 120 Millionen Euro für Jack Grealish. Zunächst lief auch alles prima, doch zuletzt stockte die Karriere des 29-Jährigen. Jetzt sucht er eine neue Herausforderung.

Liverpool.

Englands Fußball-Nationalspieler Jack Grealish sucht beim FC Everton einen Weg aus der sportlichen Krise. Der 29 Jahre alte Offensivspieler, der bei Manchester City zuletzt nicht mehr über die Rolle des Reservisten hinausgekommen war, wechselt auf Leihbasis für eine Saison zu den Toffees.

"Ich bin überglücklich", sagte Grealish: "Nachdem ich mit dem Trainer gesprochen habe, gab es nur noch einen Ort, an den ich gehen wollte."

Medienberichten zufolge soll Grealish deutliche Abstriche beim Gehalt gemacht haben, damit der Deal über die Bühne geht. Grealish, für den Man City 2021 noch knapp 120 Millionen Euro an Aston Villa bezahlt hatte, will mit dem Schritt auch seine Chancen auf Einsätze im Nationalteam unter dem deutschen Trainer Thomas Tuchel erhöhen.

(dpa)

Mehr Artikel