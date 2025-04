Manchester United will neues Megastadion bauen

Das traditionsreiche Stadion Old Trafford hat voraussichtlich bald ausgedient. Die Verantwortlichen von Manchester United wollen ein neues, gigantisches Stadion bauen. Nun gibt es Entwürfe.

London.

Der englische Fußball-Club Manchester United hat angekündigt, ein neues Stadion mit 100.000 Sitzplätzen bauen zu wollen. Die neue Spielstätte des sportlich kriselnden Rekordmeisters soll direkt neben dem Stadion Old Trafford entstehen. Entwürfe dafür wurden im Londoner Büro der Architekten Foster + Partners vorgestellt. Eine endgültige Entscheidung über die Umsetzung stand zunächst allerdings noch aus.

Zwei Milliarden für "weltbestes" Stadion

Nach Informationen der BBC könnte der Bau zwei Milliarden Pfund (ca. 2,4 Milliarden Euro) kosten. Man United war zum Ergebnis gekommen, dass ein Neubau sinnvoller ist als eine Renovierung des 115 Jahre alten Old Trafford, das den Spitznamen "Theatre of Dreams" (Theater der Träume) trägt.

"Heute beginnt eine unglaublich spannende Reise hin zur Verwirklichung des weltbesten Fußballstadions", wurde United-Teilhaber Sir Jim Ratcliffe zitiert. "Unser derzeitiges Stadion hat uns in den vergangenen 115 Jahren großartige Dienste geleistet, aber es ist hinter die besten Arenen des Weltsports zurückgefallen." Mit dem Stadionbau wolle man zudem die umliegende Gegend neu beleben, Arbeitsplätze und Wohnraum schaffen, hieß es.

Erfolgstrainer Ferguson begrüßt Pläne

Die Pläne werden vom ehemaligen Erfolgstrainer der Red Devils, Sir Alex Ferguson, unterstützt. "Old Trafford birgt für mich persönlich viele besondere Erinnerungen, aber wir müssen mutig sein und diese Chance nutzen, ein neues Zuhause für die Zukunft zu bauen, in dem neue Geschichte geschrieben wird", sagte Ferguson. "Manchester United sollte immer nach dem Besten streben – auf und neben dem Platz – und das schließt auch das Stadion mit ein, in dem wir spielen." (dpa)