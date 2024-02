"Marca": Mbappé-Vertrag mit Real unterschrieben

Es sollen bereits die Unterschriften darunter stehen: Der Vertrag zwischen Kylian Mbappé und Real Madrid soll für fünf Jahre er gültig sein.

Madrid. Einem Bericht der spanischen Sportzeitung "Marca" zufolge hat Frankreichs Ex-Weltmeister Kylian Mbappé bereits einen Vertrag bei Real Madrid unterschrieben.

Der 25 Jahre alte französische Fußballstar soll demnach dem Präsidenten von Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, am vergangenen Dienstag in einem Gespräch in "herzlicher Atmosphäre" seinen Entschluss mitgeteilt haben.

Mbappé soll dabei auch darum gebeten haben, ihm von PSG-Seite keine neuen Angebote mehr zu machen. In Madrid soll Mbappé einen Vertrag mit einer Laufzeit von fünf Jahren unterschrieben haben. Das berichtete "Marca" am Montag.

Ein Wechsel des schnellen Angreifers von PSG zu den Königlichen ist seit Langem ein Dauerthema. Bereits 2022 hatte Mbappé vor einem Transfer zu Real Madrid gestanden, der als sein Lieblingsclub aus Jugendzeiten gilt. Er war nach einer Leihe für die Saison 2017/2018 im Sommer 2018 für 120 Millionen Euro fix von der AS Monaco zu PSG gewechselt. Sein aktueller Vertrag beim französischen Hauptstadtclub läuft nach dieser Saison aus. (dpa)