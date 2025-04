Marko mit Plädoyer für Vettel als Red-Bull-Motorsportchef

Sie kennen sich lange. Sie schätzen sich: Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko und Ex-Red-Bull-Titelsammler Sebastian Vettel. Kein Wunder, dass Marko Vettel als Ideal-Nachfolger sieht.

Dschidda.

Red Bulls bald 82 Jahre alter Motorsportberater Helmut Marko hat Sebastian Vettel (37) als seinen "idealen Nachfolge-Kandidaten" bezeichnet. Wie lange der Österreicher genau seinen Job noch machen will, erklärte Marko am Rande des Großen Preises von Saudi-Arabien zwar nicht. Allerdings sagte er dem Sender Sky: "Es ist ganz klar, irgendwann geht es nimmer - auch vom Alter her." Die Reisestrapazen seien nicht unerheblich.