Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Marseille schmeißt nach Kabinenschlägerei zwei Stars raus

Frankreichs Nationalspieler Adrien Rabiot soll Olympique Marseille nach einer Kabinenschlägerei verlassen.
Frankreichs Nationalspieler Adrien Rabiot soll Olympique Marseille nach einer Kabinenschlägerei verlassen. Bild: Marijan Murat/dpa
Er hatte eine Auseinandersetzung mit dem englischen U21-Nationalspieler Jonathan Rowe, der wegen des Vorfalls ebenfalls zum Verkauf steht.
Er hatte eine Auseinandersetzung mit dem englischen U21-Nationalspieler Jonathan Rowe, der wegen des Vorfalls ebenfalls zum Verkauf steht. Bild: Petr David Josek/AP/dpa
Frankreichs Nationalspieler Adrien Rabiot soll Olympique Marseille nach einer Kabinenschlägerei verlassen.
Frankreichs Nationalspieler Adrien Rabiot soll Olympique Marseille nach einer Kabinenschlägerei verlassen. Bild: Marijan Murat/dpa
Er hatte eine Auseinandersetzung mit dem englischen U21-Nationalspieler Jonathan Rowe, der wegen des Vorfalls ebenfalls zum Verkauf steht.
Er hatte eine Auseinandersetzung mit dem englischen U21-Nationalspieler Jonathan Rowe, der wegen des Vorfalls ebenfalls zum Verkauf steht. Bild: Petr David Josek/AP/dpa
Fußball
Marseille schmeißt nach Kabinenschlägerei zwei Stars raus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Olympique Marseilles Kabine kommt es zu schweren Handgreiflichkeiten. Die Leistungsträger Adrien Rabiot und Jonathan Rowe stehen nach dem Vorfall zum Verkauf. Der Präsident wählt harte Worte.

Marseille.

Nach einer Kabinenschlägerei setzt der französische Fußball-Erstligist Olympique Marseille seine beiden Leistungsträger Adrien Rabiot und Jonathan Rowe vor die Tür. Die beiden seien "aufgrund eines inakzeptablen Verhaltens in der Umkleidekabine" nach dem verlorenen Saisonauftakt bei Stade Rennes am vergangenen Freitag auf die Transferliste gesetzt worden, teilte der Club mit. Zuvor hatte der Verein die beiden Stars auf unbestimmte Zeit suspendiert.

OM-Präsident Pablo Longoria sprach gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP von einem "Ereignis von extremer Schwere und Gewalt", wie der Sender France Info berichtete.

Präsident: Sämtliche Grenzen überschritten

"Wir mussten eine Entscheidung treffen, nachdem ein Vorfall passiert war, der die Grenzen dessen überschritten hat, was in einem Fußballverein, wie auch in jeder anderen Organisation, akzeptabel ist", sagte Longoria. Er sei zwar nicht in der Umkleidekabine gewesen, könne aber nach Berichten der Beteiligten sagen: "Was dort passiert ist, war äußerst schwerwiegend und extrem gewalttätig - etwas, das ich noch nie zuvor erlebt habe."

Was war passiert?

Nachdem Marseille die Partie in Rennes trotz Überlegenheit auf dem Platz 0:1 verloren hatte, machten in der Kabine Berichten zufolge mehrere Stammspieler, darunter auch der französische Nationalspieler Adrien Rabiot, Stürmer Jonathan Rowe Vorwürfe, er habe im Spiel nicht genug Einsatz gezeigt. Wie der Sender RMC Sport berichtete, wollte Rowe die Vorwürfe nicht auf sich sitzen lassen und es wurde laut, viele Spieler schrien herum. Nach einem verbalen Schlagabtausch mit schlimmen Beleidigungen zwischen Rabiot und Rowe sollen dann die Fäuste geflogen sein. Laut der Zeitung "La Provence" soll der englische U21-Nationalspieler seinen Mitspieler Rabiot zuerst geohrfeigt haben. Die beiden Fußballer machten zu dem Vorfall bislang keine Angaben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
21.08.2025
4 min.
Von Dorffest bis Lichtermeer: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los
Welterbe in Flammen: Am Samstag steigt im Grünthaler Saigerhüttengelände wieder eine feurige Show.
Im Erzgebirge locken am Wochenende viele Veranstaltungen unter freiem Himmel. Ob Schalmeienklänge, Weinfest oder eine Miniaturwelt im Fackellicht. Hier sind einige Tipps.
unseren Redakteuren
20:15 Uhr
1 min.
Zwei Verletzte bei Unfall auf Kreuzung im Vogtland
Zu einem Unfall kam es auf einer Kreuzung im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Eine missachtete Vorfahrt war Ursache einer Kollision im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Ronny Hager
20:00 Uhr
1 min.
Bei Neumark: 18-Jährige verletzt sich schwer
Bei einem Motorradunfall in Neumark hat sich eine Motorradfahrerin schwer verletzt.
Eine junge Motorradfahrerin kam auf der Kreisstraße zwischen Schönbach und Neumark in einer Linkskurve zum Sturz.
Ronny Hager
31.07.2025
1 min.
Nach einem Jahr Saudi-Arabien: Aubameyang zurück bei OM
Kehrt nach Marseille zurück: Pierre-Emerick Aubameyang.
Pierre-Emerick Aubameyang spielt wieder für Olympique Marseille. Nach nur einem Jahr in Saudi-Arabien kehrt der ehemalige BVB-Angreifer zum französischen Traditionsclub zurück.
22.08.2025
2 min.
Ibug-Auftakt in Chemnitz abgesagt: Das sagen Stadt und Veranstalter
Die Ibug im ehemaligen Krankenhaus an der Scheffelstraße muss ihren Auftakt verschieben.
Eigentlich sollte das Kunstfestival am Freitag um 15 Uhr starten. Jetzt kommt es aber anders.
Lukas Fischer, Benjamin Lummer
15:18 Uhr
3 min.
Marseille-Coach zu Kabinenschlägerei: Wie in einem Pub
Frankreichs Nationalspieler Adrien Rabiot soll Olympique Marseille nach einer Kabinenschlägerei verlassen. (Archivbild)
Eine gewaltsame Auseinandersetzung in der Kabine von Olympique Marseille beschäftigt den französischen Fußball. Zwei Leistungsträger sollen gehen. Der Trainer erzählt nun Details zum Vorfall.
Mehr Artikel