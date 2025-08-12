Matchbälle abgewehrt: Seidel im Achtelfinale von Cincinnati

Ella Seidel gelingt beim Masters-Turnier gegen eine Amerikanerin die nächste Überraschung. Im Tiebreak zeigt sie sich besonders nervenstark. Wie weit kann es für die Außenseiterin noch gehen?

Cincinnati. Tennisspielerin Ella Seidel hat ihren sensationellen Erfolgslauf beim letzten Masters-Turnier vor den US Open fortgesetzt. Die 20 Jahre alte Hamburgerin zog durch ein 6:4, 2:6, 7:6 (8:6) gegen die Amerikanerin McCartney Kessler (26) ins Achtelfinale von Cincinnati ein und feierte damit den bislang größten Erfolg ihrer Karriere.

Für die Weltranglisten-124. war es erst der zweite Sieg gegen eine Top-50-Spielerin. In der Runde zuvor hatte Seidel völlig unerwartet die an Nummer acht gesetzte Amerikanerin Emma Navarro rausgeworfen. Auch ihr Sieg davor gegen die deutlich höher eingeschätzte Russin Polina Kudermetowa war eine Überraschung.

Im Kampf um das Viertelfinal-Ticket trifft Seidel nun auf die Französin Varvara Gracheva oder die Tschechin Karolina Muchova. Ihr großer Erfolg in Cincinnati ist auch deshalb so überraschend, weil Seidel sich beim Wimbledon-Debüt am rechten Fuß verletzt hatte und sich längst noch nicht in Topform sah.

Seidel mit Glück, Nervenstärke und gutem Aufschlag

Nach einem nervösen Start mit vielen erzwungenen Fehlern fing sich die Deutsche und holte sich nicht unverdient den ersten Satz. Doch nach einer Toilettenpause kam Kessler deutlich konzentrierter zurück und ließ Seidel in Durchgang zwei kaum eine Chance.

Auch im dritten Satz war Kessler die etwas bessere Spielerin. Doch Seidel konnte sich auf ihren ersten Aufschlag verlassen und kämpfte sich in den Tiebreak. Dort wehrte sie nervenstark zwei Matchbälle ab und nutzte ihrerseits den ersten Matchball nach 2:24 Stunden.

Zverev schlägt in der Nacht auf

Das mit rund 5,2 Millionen US-Dollar (etwa 4,5 Millionen Euro) dotierte WTA-Turnier im US-Bundesstaat Ohio ist für viele Profis die Generalprobe vor dem letzten Grand-Slam-Turnier der Saison in New York. Die übrigen deutschen Starterinnen Laura Siegemund, Eva Lys und Tatjana Maria sind bereits ausgeschieden.

Bei den Herren ist nur noch Alexander Zverev dabei. Der Olympiasieger von Tokio trifft zu deutscher Zeit in der Nacht zu Mittwoch auf den Amerikaner Brandon Nakashima. (dpa)