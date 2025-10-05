Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Matchwinner Díaz: Erst top auf dem Platz, dann top am Glas?

Joshua Kimmich schwärmte von Teamkollege Luis Díaz.
War der Matchwinner in Frankfurt: Bayerns Luis Díaz (r).
Joshua Kimmich schwärmte von Teamkollege Luis Díaz.
1. Bundesliga
Matchwinner Díaz: Erst top auf dem Platz, dann top am Glas?
Bayerns Königstransfer Luis Díaz ist beim souveränen Sieg gegen Eintracht Frankfurt der Spieler des Spiels. Teamkollege Kimmich schwärmt - und erwartet auch beim Wiesn-Besuch einiges vom Kolumbianer.

Frankfurt/Main.

Der FC Bayern München ist nach dem zehnten Sieg im wettbewerbsübergreifend zehnten Saisonspiel schon in bester Bierzelt-Laune. "Sehr groß" sei die Vorfreude auf den heutigen Wiesn-Besuch, sagte Joshua Kimmich nach dem 3:0 im Topspiel des sechsten Spieltags der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt.

Matchwinner war Sommer-Zugang Luis Díaz mit zwei Toren und einem Assist. Nachdem der Kolumbianer den Frankfurtern ordentlich eingeschenkt hat, könnte er nun auf der Wiesn nachlegen. "Da erwarte ich eine Top-Leistung von dem. Da erwarte ich, dass er sich mal die eine oder andere Maß gönnt", sagte Kimmich mit einem Augenzwinkern.

Kimmich schwärmt von Díaz

Wenn sich Díaz beim Oktoberfest ähnlich schnell in die Mannschaft integriert wie auf dem Platz, sollte dem nichts im Wege stehen. "Was er für ein Spiel gemacht hat - generell, wie schnell er sich integriert hat, wie schnell er sich eingefügt hat", sagte Kimmich über den Offensivspieler, der im Sommer vom englischen Meister FC Liverpool kam.

Der 28-Jährige sei vom ersten Moment an beim FC Bayern angekommen, erklärte Kimmich. "Ich hatte jetzt noch nie so einen Wechsel ins Ausland, aber ich glaube, dass es nicht so einfach ist, wenn du in ein neues Land kommst, die Sprache nicht sprichst. Wir haben auch schon viele Spieler davor gesehen, die das nicht so geschafft haben", so der Nationalspieler. (dpa)

