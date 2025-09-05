Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Matthäus attackiert Nagelsmann nach WM-Quali-Blamage

Lässt kein gutes Haar an Bundestrainer Nagelsmann: Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus
Lässt kein gutes Haar an Bundestrainer Nagelsmann: Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus Bild: Sven Hoppe/dpa
Lässt kein gutes Haar an Bundestrainer Nagelsmann: Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus
Lässt kein gutes Haar an Bundestrainer Nagelsmann: Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus Bild: Sven Hoppe/dpa
Fußball
Matthäus attackiert Nagelsmann nach WM-Quali-Blamage
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem 0:2 gegen die Slowakei kritisiert Lothar Matthäus Bundestrainer Julian Nagelsmann. Er sieht Probleme bei der Vorbereitung und wirft zu viele Experimente vor.

Berlin.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus geht nach der deutschen Blamage in der WM-Qualifikation in der Slowakei hart mit Bundestrainer Julian Nagelsmann ins Gericht. In einem Sky-Interview warf der Experte des TV-Senders Nagelsmann indirekt vor, das deutsche Fußball-Nationalteam falsch vorbereitet zu haben.

Matthäus schimpft über Planlosigkeit

"Aber ich hatte den Eindruck, dass die Elf von Julian Nagelsmann ziemlich überrascht war. Sie haben mit dieser Spielweise nicht gerechnet. Sie wurde vom aggressiven Pressing der Slowaken auf dem falschen Fuß erwischt. Die haben quasi Eins-gegen-eins über den ganzen Platz gespielt und damit kamen wir überhaupt nicht zurecht", sagte Matthäus nach dem mit 0:2 verpatztem Start in die WM-Qualifikation am Donnerstag. 

Zudem unterstellte Matthäus dem Bundestrainer, in diesem wichtigen Spiel zu viel ausprobiert zu haben. "Ich weiß gar nicht, wie wir genau gespielt haben, was der Plan in der Slowakei war. War das ein 4-2-2-2 ohne Ball und ein 3-5-2 im Ballbesitz? Wollte er sein altes Leipzig-System ausprobieren? Ich kann mich mit den ganzen Änderungen einfach nicht anfreunden", schimpfte Matthäus. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10:06 Uhr
2 min.
Berichte: Japans Regierungschef zu Rücktritt bereit
Die Koalition von Japans Regierungschef Ishiba hat in beiden Parlamentskammern keine Mehrheit mehr. (Archivbild)
Japans Regierungspartei LDP verlor im Juli die Mehrheit im Parlament. Nun gibt es Rufe nach einer Neuwahl des Parteivorsitzes. Partei- und Regierungschef Ishiba sieht sich laut Medien unter Zugzwang.
04.09.2025
2 min.
Nagelsmann: "Gegner bei Emotionalität meilenweit überlegen"
Bundestrainer Julian Nagelsmann ist verärgert über die Leistung der Nationalmannschaft.
Bundestrainer Julian Nagelsmann hat mit großer Verärgerung auf den Fehlstart in der WM-Qualifikation reagiert. Nun steht das DFB-Team unter Druck.
27.08.2025
3 min.
WM 2026: Matthäus macht sich für Neuer-Comeback stark
Lothar Matthäus würde eine DFB-Rückkehr Manuel Neuers durchaus begrüßen. (Archivbild)
Nach der Verletzung von Marc-André ter Stegen ist die Torwartfrage beim DFB ungewiss. Mit Blick auf die WM spricht Lothar Matthäus über den Weltmeister-Keeper von 2014 und nennt weitere Namen.
10:14 Uhr
1 min.
Aus Psychiatrie in Bayern geflohener Amokläufer gefasst
Der 34-Jährige war nach einem genehmigten Ausgang nicht mehr zurückgekehrt. (Symbolbild)
Der aus der Forensischen Psychiatrie in Erlangen geflohene Amokläufer von Ansbach ist gefasst. Er wurde in Kolumbien festgenommen und am Morgen nach Deutschland zurückgebracht, wie das...
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
Mehr Artikel