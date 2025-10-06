Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Matthäus: "Bayern die beste Mannschaft Europas"

Lothar Matthäus hält den FC Bayern aktuell für die Nummer 1 in Europa.
Lothar Matthäus hält den FC Bayern aktuell für die Nummer 1 in Europa. Bild: Tom Weller/dpa
1. Bundesliga
Matthäus: "Bayern die beste Mannschaft Europas"
Lothar Matthäus sieht den FC Bayern als Nummer 1 in Europa. Der Rekordnationalspieler erklärt, was die Münchner aktuell so stark macht. Eine Transferempfehlung gibt er auch.

München.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist von den Leistungen des FC Bayern München bei dessen Siegeszug beeindruckt. "Für mich sind die Bayern derzeit die beste Mannschaft Europas. Und das hat nicht nur mit den Ergebnissen zu tun", schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne. "Man sieht, dass die Mannschaft derzeit richtig Spaß hat. Es gibt eine klare Hierarchie im Team. Das haben viele andere Topmannschaften in Europa derzeit nicht."

Mit einer wettbewerbsübergreifend makellosen Rekord-Bilanz von zehn Siegen aus zehn Spielen ist der Saisonstart des deutschen Fußball-Serienmeisters besser als in der ersten Triple-Saison 2012/2013 unter Jupp Heynckes.

Matthäus: Hoeneß-Vorgabe war gut für den Club

Bei Real Madrid werde "immer wieder" über Jude Bellingham oder Vinicius Junior gesprochen. Beim FC Barcelona sei wegen der finanziellen Situation ohnehin die ganze Zeit Unruhe", erklärte Matthäus. "Aber auch der FC Liverpool, wo für viel Geld eingekauft wurde, aber dann kommt auch ein wenig Neid auf. Das ist auch nachvollziehbar. Man stelle sich vor, der FC Bayern würde Lamine Yamal aus Barcelona verpflichten - das würde richtig Chaos geben."

Die Stars des FC Bayern durften zufrieden auf dem Oktoberfest anstoßen.
Die Stars des FC Bayern durften zufrieden auf dem Oktoberfest anstoßen. Bild: Matthias Balk/dpa

Auch der FC Bayern habe in den vergangenen Jahren Problem gehabt, "weil Stars mit überteuerten Gehältern verpflichtet wurden und die anderen Spieler ähnlich viel verdienen wollten. Deswegen hat Uli Hoeneß vor dieser Saison den Weg ganz klar vorgegeben, was beispielsweise die Gehaltsstruktur angeht. Das ist sein gutes Recht und gut für den Club", so der 64-Jährige. 

"Großer Verdienst von Kompany"

"Jetzt steht beim FC Bayern immer noch viel Qualität auf dem Platz, aber jeder kennt seine Rolle. Das ist ein großer Verdienst von Vincent Kompany, denn ich gehe stark davon aus, dass der Trainer jedem einzelnen Spieler im Kader klar gesagt hat, woran er ist", führte Matthäus aus. "Alle nehmen ihre Rolle an und geben Vollgas. Keiner fühlt sich, von außen betrachtet, wichtiger als die Mannschaft oder der Verein."

Es helfe auch, "dass Kompany in dieser Spielzeit mehr rotiert. Es scheint mir, dass er aus der vergangenen Saison gelernt hat, als in der heißen Phase zahlreiche wichtige Spieler fehlten, weil sie viele Spiele in den Knochen hatten und verletzt waren."

Für die Zukunft sieht Matthäus den Verteidiger eines Bundesliga-Rivalen als Bayern-Kandidaten: Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund. "Schlotterbeck hat auf jeden Fall die Qualität für den FC Bayern und ein deutscher Nationalspieler ist für die Münchner immer interessant. Ich denke, dass er neben Jonathan Tah auch bei Julian Nagelsmann in der Nationalmannschaft - sowohl jetzt als auch bei der WM im kommenden Jahr - eine wichtige Rolle spielen wird", prognostizierte Matthäus. (dpa)

