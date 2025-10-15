Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Matthäus: BVB-Sieg in München wäre gut für Liga

Lothar Matthäus hofft auf einen Dortmunder Sieg beim FC Bayern.
Lothar Matthäus hofft auf einen Dortmunder Sieg beim FC Bayern. Bild: Tom Weller/dpa
Lothar Matthäus hofft auf einen Dortmunder Sieg beim FC Bayern.
Lothar Matthäus hofft auf einen Dortmunder Sieg beim FC Bayern. Bild: Tom Weller/dpa
1. Bundesliga
Matthäus: BVB-Sieg in München wäre gut für Liga
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor dem Spitzenspiel liegt der FC Bayern vier Punkte vor Dortmund. Lothar Matthäus sorgt sich um die Spannung im deutschen Fußball.

München.

Lothar Matthäus hofft im Spitzenspiel mit Blick auf die Spannung in der Fußball-Bundesliga auf einen Sieg von Borussia Dortmund beim FC Bayern. "Der Bundesliga würde es guttun, wenn Dortmund, in diesem Fall der Außenseiter, auswärts gegen die bislang unschlagbaren Bayern die Sensation schafft", sagte der Rekord-Nationalspieler der "Bild" vor dem Klassiker am Samstag (18.30 Uhr/Sky). Der BVB liegt als Tabellenzweiter vier Punkte hinter den Münchnern.

"Am besten wären natürlich drei Punkte. Aber zumindest sollten sie nicht verlieren, wenn sie in Schlagdistanz bleiben wollen", sagte der 64 Jahre alte Matthäus weiter. Eine spannende Meisterschaft bis zum Ende wäre nach Meinung des früheren Bayern-Profis auch für das Interesse an der Liga im Ausland gut.

Beim bislang letzten Aufeinandertreffen im April trennten sich Münchner und Dortmunder 2:2.
Beim bislang letzten Aufeinandertreffen im April trennten sich Münchner und Dortmunder 2:2. Bild: Tom Weller/dpa
Beim bislang letzten Aufeinandertreffen im April trennten sich Münchner und Dortmunder 2:2.
Beim bislang letzten Aufeinandertreffen im April trennten sich Münchner und Dortmunder 2:2. Bild: Tom Weller/dpa

Matthäus: FC Bayern hat sich "klare Favoritenrolle" erarbeitet

Trotz saisonübergreifend 14 ungeschlagenen Ligaspielen in Serie sieht Matthäus die Elf von BVB-Coach Niko Kovac nicht auf Augenhöhe mit den Münchnern, die 15 Mal nacheinander nicht verloren. "Die klare Favoritenrolle haben sich die Bayern über eine lange Zeit erarbeitet, und sie haben sie nach zwei, drei Jahren mit atmosphärischen Störungen zurück", sagte der Weltmeister-Kapitän von 1990.

Im Falle einer Dortmunder Niederlage bei der Mannschaft von Bayern-Trainer Vincent Kompany prognostiziert Matthäus einen Münchner Spaziergang zur Schale. "Mit einem Sieg jetzt gegen Dortmund und mit dem bisherigen Saisonverlauf kann ich mir vorstellen, dass Bayern diesmal mit gefühlt 15 Punkten Vorsprung Meister wird." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:52 Uhr
3 min.
Matthäus rät Bayern zu Schlotterbeck: Billiger als Woltemade
Lothar Matthäus beobachtet die Bundesliga als Experte für Sky. (Archivfoto)
Es gibt Gerüchte, wonach die Bayern über den Dortmunder Schlotterbeck als möglichen Neuzugang nachdenken. Die Vereine und der Spieler halten sich bedeckt. TV-Experte Matthäus spricht dafür Klartext.
14:45 Uhr
1 min.
Geringswalde: Sperrung auf der B 175 sorgt für Einschränkungen auf den Strecken der Schulbusse
Eine Baustelle in Geringswalde beeinflusst die Routen der Schulbusse (Symbolfoto).
Ab 20. Oktober ist für Kraftfahrer zwischen Altgeringswalde und Geringswalde kein Durchkommen. Was Schüler deshalb bei Busfahrten beachten sollten.
Marion Gründler
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
06.10.2025
3 min.
Matthäus: "Bayern die beste Mannschaft Europas"
Lothar Matthäus hält den FC Bayern aktuell für die Nummer 1 in Europa.
Lothar Matthäus sieht den FC Bayern als Nummer 1 in Europa. Der Rekordnationalspieler erklärt, was die Münchner aktuell so stark macht. Eine Transferempfehlung gibt er auch.
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
14:42 Uhr
3 min.
Honig, Pflege, Bauen: Was der Bundesrat beschlossen hat
Manche Entscheidungen des Bundesrats haben direkte Auswirkungen auf den Alltag der Menschen im Land.
Woher kommt der Frühstückshonig? Wann kann man deutscher Staatsbürger werden? Und was tun für schnelleres Bauen? Zu all dem hat der Bundesrat Entscheidungen getroffen.
Mehr Artikel