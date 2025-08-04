Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Matthäus: FC Bayern sollte eigenen Talenten mehr vertrauen

Lothar Matthäus glaubt an die Talente des FC Bayern.
Lothar Matthäus glaubt an die Talente des FC Bayern. Bild: Sven Hoppe/dpa
Paul Wanner könnte in die Rolle des Spielgestalters schlüpfen.
Paul Wanner könnte in die Rolle des Spielgestalters schlüpfen. Bild: Harry Langer/dpa
Lothar Matthäus glaubt an die Talente des FC Bayern.
Lothar Matthäus glaubt an die Talente des FC Bayern. Bild: Sven Hoppe/dpa
Paul Wanner könnte in die Rolle des Spielgestalters schlüpfen.
Paul Wanner könnte in die Rolle des Spielgestalters schlüpfen. Bild: Harry Langer/dpa
1. Bundesliga
Matthäus: FC Bayern sollte eigenen Talenten mehr vertrauen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Verantwortlichen des FC Bayern müssen nicht immer viel Geld in neue Spieler investieren, findet Lothar Matthäus. Auch am eigenen Campus gebe es hoffnungsvolle Jungprofis, denen er mehr zutraut.

München.

Lothar Matthäus rät dem deutschen Fußball-Meister FC Bayern München zu mehr Vertrauen in die eigenen Talente. Durch Transfers von Spielern wie João Palhinha oder Bryan Zaragoza, die trotz großer Ambitionen in München kaum eine sportliche Rolle einnehmen konnten, verbaue man Jungprofis "aus dem eigenen Nachwuchs den Weg, den der Club immer einschlagen wollte und immer noch einschlagen möchte", schrieb der Rekordnationalspieler in seiner "Sky"-Kolumne. 

Im Testspiel gegen Olympique Lyon am vergangenen Samstag (2:1) setzte FCB-Coach Vincent Kompany mit Paul Wanner (19) und Lennart Karl (17) in der Startelf sowie den eingewechselten Jonah Kusi-Asare (18), David Daiber (18) und Cassiano Kiala (16) auf mehrere Spieler aus der Nachwuchsabteilung. 

Wanner als Musiala-Vertreter?

"Ich würde mir wünschen, dass Talente wie Wanner oder Karl auch in den ersten Bundesligaspielen gegen Leipzig, in Augsburg und gegen den HSV ihre Einsatzzeiten bekommen würden", so Matthäus weiter. "Wanner ist ein Talent mit spielerischen Fähigkeiten. Deswegen sagt man, dass er jetzt eine Chance hat, weil er auch auf der Position von Jamal Musiala spielen kann." Der Nationalspieler fällt aufgrund einer Luxation des Sprunggelenks und eines Wadenbeinbruchs mehrere Monate aus. 

Matthäus kritisierte zudem, dass Talente wie Adam Aznou (FC Everton) oder Frans Krätzig (FC Red Bull Salzburg) dem FC Bayern den Rücken kehrten, weil sie sich anderswo bessere Chancen für ihre Entwicklung erhoffen. "Andere Vereine sehen vielleicht etwas in den jungen Spielern, was Bayern womöglich nicht sieht", betonte er. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
03.08.2025
2 min.
Leihe perfekt: Palhinha von Bayern zu Tottenham
Joao Palhinha verlässt den FC Bayern auf Leihbasis.
2023 war João Palhinha der Wunschspieler der Bayern. Ein Jahr später gelingt der Transfer - doch dann funkt es nicht beim Portugiesen in München. Nun geht es für ihn auf die Insel.
28.07.2025
3 min.
Matthäus über Müller: Dieser Club passt zum "Naturmenschen"
Lothar Matthäus glaubt an eine erfolgreiche Zeit von Thomas Müller in Nordamerika.
Der Schritt nach Nordamerika wird Thomas Müller guttun. Davon ist Lothar Matthäus überzeugt. Er erklärt auch, welcher Ort zur Bayern-Legende gut passen würde.
06.08.2025
2 min.
Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?
Bernd-Lutz Lange am Mittwochmittag mit seinen Verwandten zu Besuch in Zwickau.
Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.
Thomas Croy
13:42 Uhr
2 min.
Fotograf entdeckt seltenen weißen Fuchs
Das Fell des Fuchses war nicht flauschig genug für einen Polarfuchs.
Ein Naturfotograf macht eine kuriose Entdeckung in der Nähe von München. Um einen Albino-Fuchs handelt es sich bei dem Tier allerdings nicht.
13:43 Uhr
1 min.
Dreifachmord im Westerwald: Was wir wissen – und was nicht
Die Suche am Fundort der Leiche ging auch am Donnerstag weiter.
Eine Familie wird getötet, der Täter flieht. Vier Monate später steht fest: Auch er ist tot. Was bisher bekannt ist.
06.08.2025
2 min.
Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese
Nicole Felber (l.) und Peggy Weber aus Flöha sind zwei von Tausenden Fans, die das Bryan-Adams-Konzert auf der Küchwaldwiese erleben wollen.
Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.
Denise Märkisch
Mehr Artikel