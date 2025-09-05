Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Matthäus fragt sich: Hat Eberl überhaupt noch Spaß beim FCB?

Matthäus (links) und Eberl kennen sich - dass der Bayern-Manager gerade Spaß am Job hat, bezweifelt der TV-Experte. (Archiv-Foto)
Matthäus (links) und Eberl kennen sich - dass der Bayern-Manager gerade Spaß am Job hat, bezweifelt der TV-Experte. (Archiv-Foto) Bild: Robert Michael/dpa
Matthäus (links) und Eberl kennen sich - dass der Bayern-Manager gerade Spaß am Job hat, bezweifelt der TV-Experte. (Archiv-Foto)
Matthäus (links) und Eberl kennen sich - dass der Bayern-Manager gerade Spaß am Job hat, bezweifelt der TV-Experte. (Archiv-Foto) Bild: Robert Michael/dpa
1. Bundesliga
Matthäus fragt sich: Hat Eberl überhaupt noch Spaß beim FCB?
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Als Sportvorstand des FC Bayern scheint es Max Eberl niemandem so richtig recht machen zu können. Fehlt ihm das Feuer? "Motiviert sieht ein bisschen anders aus", meint zumindest eine Vereinsikone.

München.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist nicht sicher, ob Bayern-Sportvorstand Max Eberl seinen Job noch mit voller Überzeugung ausübt. "Es ist nicht alles optimal gelaufen, und ich glaube, Max sieht es auch so. Man merkt auch so ungefähr bei den letzten Interviews: Motiviert sieht ein bisschen anders aus", sagte Matthäus der "Bild".

Der Manager des FC Bayern München steht seit längerem in der Kritik, nicht nur wegen der eher unglücklich verlaufenen Transferphase im Sommer. "Es wird alles so ein bisschen weggelächelt, alles ein bisschen weggeredet. Aber so diese Überzeugung, ich weiß nicht ... Hat er überhaupt noch Spaß, diesen Job bei Bayern München unter diesen Umständen zu machen? Das muss man ihn fragen."

Der 51 Jahre alte Sportvorstand steht unter Druck, weil er die Gehaltskosten beim FC Bayern durch Abgänge hoch bezahlter Stars senken und gleichzeitig einen schlagkräftigen Kader zusammenstellen soll. Verpflichtungen von Wunschspielern wie Florian Wirtz (FC Liverpool) und Nick Woltemade (Newcastle United) glückten nicht. Kurz vor Ablauf der Wechselfrist verpflichtete der FC Bayern noch Stürmer Nicolas Jackson vom FC Chelsea.

Nach dem Ende der Wechselperiode war spekuliert worden, dass Eberl angesichts des turbulenten Transfersommers sein Amt von sich aus niederlegen könnte. Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen tat derlei Gerüchte zuletzt ab. "Es wird wahnsinnig viel geschrieben und jeden Tag wird eine andere Sau durchs Dorf getrieben", sagte Dreesen bei Sky. "Am besten nehmt es gar nicht zur Kenntnis und ignoriert es einfach nur." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10:14 Uhr
1 min.
Aus Psychiatrie in Bayern geflohener Amokläufer gefasst
Der 34-Jährige war nach einem genehmigten Ausgang nicht mehr zurückgekehrt. (Symbolbild)
Der aus der Forensischen Psychiatrie in Erlangen geflohene Amokläufer von Ansbach ist gefasst. Er wurde in Kolumbien festgenommen und am Morgen nach Deutschland zurückgebracht, wie das...
02.09.2025
3 min.
Neue Spekulationen um Eberl - Wirft der Sportvorstand hin?
Seit langem gibt es Spekulationen um die Zukunft von Sportvorstand Max Eberl.
Das wäre heftig: Verliert der FC Bayern in diesem Jahr zwei Vorstandsmitglieder? Einmal mehr wird über die Zukunft von Max Eberl spekuliert. Diesmal in einer neuen Variante.
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
10:06 Uhr
2 min.
Berichte: Japans Regierungschef zu Rücktritt bereit
Die Koalition von Japans Regierungschef Ishiba hat in beiden Parlamentskammern keine Mehrheit mehr. (Archivbild)
Japans Regierungspartei LDP verlor im Juli die Mehrheit im Parlament. Nun gibt es Rufe nach einer Neuwahl des Parteivorsitzes. Partei- und Regierungschef Ishiba sieht sich laut Medien unter Zugzwang.
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
03.09.2025
3 min.
Bayern-Boss nach Eberl-Spekulationen: "Nonsens" ignorieren
Äußert sich nach Spekulationen über Sportvorstand Max Eberl: Bayern-Chef Jan-Christian Dreesen.
Es wird wieder über die Zukunft von Sportvorstand Max Eberl spekuliert. Der Vorstandschef bezieht klar Stellung. Er spricht auch über Transfers der Engländer, die schwer zu verstehen sind.
Mehr Artikel