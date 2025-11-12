Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Matthäus kritisiert Nagelsmann für Umgang mit Sané

Lothar Matthäus hat sich klar zu Julian Nagelsmann geäußert.
Lothar Matthäus hat sich klar zu Julian Nagelsmann geäußert.
Lothar Matthäus hat sich klar zu Julian Nagelsmann geäußert.
Lothar Matthäus hat sich klar zu Julian Nagelsmann geäußert.
Fußball
Matthäus kritisiert Nagelsmann für Umgang mit Sané
Julian Nagelsmann sprach zuletzt klare Worte über Leroy Sané. Lothar Matthäus gefällt das nicht. Er gibt dem Bundestrainer einen Rat.

Wolfsburg.

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hat Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann für dessen Umgang mit Leroy Sané kritisiert. "Leroy Sané öffentlich eine Ansage zu machen und quasi von einer letzten Chance zu sprechen, halte ich für überflüssig. Das kann der Bundestrainer unter vier Augen machen, aber nicht öffentlich. Auch in der Mannschaft wird das für Diskussionen sorgen", sagte Matthäus der "Bild".

Nagelsmann hatte über den Offensivspieler, den er zurück ins Nationalteam geholt hat, zuletzt gesagt: "Leroy weiß, was gefragt ist und er weiß auch, dass es nicht mehr unzählige, viele Chancen gibt, sich auf der Nationalmannschaftsebene, zumindest unter meiner Führung, zu beweisen."

Matthäus: "Julian macht sich zu viele Baustellen auf"

Matthäus kritisierte auch die Umstände bei der Nicht-Nominierung von Stuttgarts Mittelfeldspieler Angelo Stiller und Nagelsmanns Art zu kommunizieren.

"Julian macht sich zu viele Baustellen auf, er schafft sich viele unnötige Themen. Möglicherweise denkt er, dass er mit seiner Art zu kommunizieren alles richtig macht - ich kenne das, bei mir war es früher oft nicht anders, ich wollte nicht auf andere hören", sagte Matthäus und ergänzte: "Aber einige Punkte sollte er überdenken, auch auf seine Berater hören, die hier auf ihn Einfluss nehmen sollten. Nagelsmann muss den Rat annehmen, sich hinterfragen."

Deutschland spielt in der WM-Qualifikation am Freitag in Luxemburg (20.45 Uhr/RTL) und trifft am Montag in Leipzig auf die Slowakei (20.45 Uhr/ZDF). (dpa)

