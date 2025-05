Matthäus über Fall Sané: "Einer wird sein Gesicht verlieren"

Der FC Bayern München gibt in den Vertragsverhandlungen mit Leroy Sané kein gutes Bild ab, findet Lothar Matthäus. Eine Trennung wäre "ein Verlust für den Verein".

München.

Lothar Matthäus sieht den FC Bayern München im Bemühen um einen Verbleib von Fußball-Nationalspieler Leroy Sané in der Zwickmühle. "Der FC Bayern hat mehrmals betont, man müsse Gehälter einsparen. Nach dem, was sie alles nach außen erzählt haben, dürften die Bayern bei Sané eigentlich nicht nachlegen, sonst würden sie ihr Gesicht verlieren. Einer wird sein Gesicht verlieren - oder man trennt sich", schrieb der 64 Jahre alte Weltmeister von 1990 in einer Sky-Kolumne.