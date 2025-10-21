Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Matthäus über Kane: "Keinen besseren Stürmer auf der Welt"

Hat eine hohe Meinung von Harry Kane: Lothar Matthäus
Hat eine hohe Meinung von Harry Kane: Lothar Matthäus Bild: Sven Hoppe/dpa
Hat eine hohe Meinung von Harry Kane: Lothar Matthäus
Hat eine hohe Meinung von Harry Kane: Lothar Matthäus Bild: Sven Hoppe/dpa
1. Bundesliga
Matthäus über Kane: "Keinen besseren Stürmer auf der Welt"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für Harry Kane werden aktuell viele Superlative verwendet. Lothar Matthäus ist auch ein Bewunderer des Bayern-Torjägers. Für ihn hat Kane die Mittelstürmer-Position sogar neu erfunden.

München.

Für Lothar Matthäus ist Harry Kane weltweit die aktuelle Nummer 1 auf der Stürmer-Position. "Ich sehe zurzeit keinen besseren Stürmer auf der Welt. Nicht allein wegen seiner Tore, sondern aufgrund seiner Vielseitigkeit und den Positionen, auf denen er sich aufhält", schrieb der deutsche Fußball-Rekordnationalspieler in seiner Sky-Kolumne: "Kane zeigt auch Qualitäten als Passgeber, im Dribbling und im Zweikampf. Er ist gleichzeitig Torjäger, Spielmacher, Box-to-box-Spieler und Zweikämpfer."

Gerade diese Vielseitigkeit mache den Engländer im Dienste des FC Bayern aktuell wertvoller als jeden anderen Topstürmer, so Matthäus: "Ich habe Erling Haaland und Kylian Mbappé nie am eigenen Strafraum grätschen sehen wie Kane in der 88. Minute gegen Dortmund. Von Haaland und Mbappé sieht man auch keine Pässe über 50 Meter oder mehr. Die Chipbälle, die der FCB-Star spielen kann, habe ich von den anderen beiden noch nicht gesehen."

"Hat Mittelstürmerspiel neu erfunden"

Einen großen Anteil an Kanes Topform hat nach Ansicht von Matthäus auch Bayern-Coach Vincent Kompany. "Unter Thomas Tuchel hat er bei Bayern vielleicht nicht die Freiheiten bekommen, die er jetzt bei Vincent Kompany bekommt oder die er sich nimmt." Unter dem Belgier könne Kane "als Freigeist agieren", so Matthäus. 

Harry Kane brillierte auch im Topspiel gegen Dortmund
Harry Kane brillierte auch im Topspiel gegen Dortmund Bild: Sven Hoppe/dpa
Harry Kane brillierte auch im Topspiel gegen Dortmund
Harry Kane brillierte auch im Topspiel gegen Dortmund Bild: Sven Hoppe/dpa

Der 64-Jährige geht sogar so weit zu sagen, Englands Nationalmannschafts-Kapitän habe "das Mittelstürmerspiel neu erfunden, wie es Manuel Neuer bei den Torhütern vor etwa eineinhalb Jahrzehnten getan hat". Kane sei zudem "ein Vollprofi und verfügt über die richtige Mentalität", schwärmte der frühere Bayern-Profi: "Er sorgt nicht für Schlagzeilen abseits des Platzes, sondern er ist geerdet und lebt und liebt den Fußball."

Deswegen steht für ihn auch außer Frage, ob die Bayern-Bosse den 2027 auslaufenden Vertrag mit dem 32-Jährigen verlängern sollten: "Ich würde mit ihm verlängern, und zwar schnellstmöglich." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
12:30 Uhr
1 min.
HOT 05 Futsal macht sich auf intensives Spiel in Bielefeld gefasst
Für Hohenstein-Ernstthal steht das sechste Saisonspiel in der Bundesliga an. Bisher hab es drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.
Das Bundesligateam aus Hohenstein-Ernstthal muss am Samstag zum Tabellensiebenten. Die Länderspielpause ist recht unterschiedlich genutzt worden.
Monty Gräßler
18.10.2025
3 min.
Matthäus' Rat an BVB: Kane "old fashioned" in Manndeckung
Bayern-Torjäger Harry Kane (r.) - hier in der Champions League auf Zypern - ist in einer Ausnahme-Form.
Borussia Dortmund will im Topspiel in München den Bayern-Torjäger Harry Kane stoppen. Aber wie soll das gehen? Lothar Matthäus hat da eine Idee.
11:26 Uhr
5 min.
"Irre" und "Wahnsinn": Kane erfreut mit Rundum-sorglos-Paket
Harry Kane liefert dem FC Bayern aktuell das Rundum-sorglos-Paket.
Bei Harry Kane gehen die Superlative aus. Tore, Traumpässe, Tacklings - im Liga-Gipfel gegen Dortmund liefert der Bayern-Star das Komplett-Programm. Der Club-Boss scherzt über die Rekord-Ablöse.
Christian Kunz und Manuel Schwarz, dpa
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
12:30 Uhr
4 min.
Mit Tatort-Melodie gegen Betrüger: Die etwas andere Präventionsveranstaltung in Limbach-Oberfrohna
Mit Hilfe des Polizeiorchesters klärte Polizeirätin Maika Nitzsche in Limbach-Oberfrohna zum Telefonbetrug auf.
Fast täglich verzeichnet das Glauchauer Polizeirevier versuchten Telefonbetrug. Opfer gibt es auch in Limbach-Oberfrohna. Ein Konzert des Polizeiorchesters warnte auf besondere Weise vor den Tätern.
Julia Grunwald
Mehr Artikel