Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Matthäus: Woltemade inzwischen 100 Millionen Euro wert

Lothar Matthäus findet Nick Woltemade hat inzwischen einen Marktwert von mindestens 100 Millionen Euro. (Archivfoto)
Lothar Matthäus findet Nick Woltemade hat inzwischen einen Marktwert von mindestens 100 Millionen Euro. (Archivfoto) Bild: Harry Langer/dpa
Lothar Matthäus findet Nick Woltemade hat inzwischen einen Marktwert von mindestens 100 Millionen Euro. (Archivfoto)
Lothar Matthäus findet Nick Woltemade hat inzwischen einen Marktwert von mindestens 100 Millionen Euro. (Archivfoto) Bild: Harry Langer/dpa
Fußball
Matthäus: Woltemade inzwischen 100 Millionen Euro wert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Kommentare von Matthäus im Wechselpoker um Woltemade haben beim FC Bayern für großen Ärger gesorgt. Der Stürmer ging nach England - und Matthäus äußert sich erneut zum Marktwert des 23-Jährigen.

Newcastle.

Nach Meinung von Fußball-Experte Lothar Matthäus ist der Marktwert von Nationalspieler Nick Woltemade seit der Vertragsunterschrift bei Newcastle United noch weiter gestiegen - auf jetzt mindestens 100 Millionen Euro. "Wenn er jetzt einen weiteren Wechsel anstreben würde, wäre er einen dreistelligen Millionen-Betrag wert. Denn die ersten Premier-League-Tore und sein erster Treffer für die Nationalmannschaft machen ihn wieder ein bisschen teurer", sagte Matthäus im Podcast "Bayern Insider" der "Bild". 

Mit einem schnellen Wechsel des 23-Jährigen rechnet Matthäus aber nicht. "Ich hoffe und gehe davon aus, dass er jetzt aber erst einmal seine Zeit in Newcastle zumindest ein bisschen absitzt, bevor er den nächsten Schritt machen wird", sagte Matthäus. 

Woltemade war im Sommer für 85 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu Newcastle United gewechselt. Lange war auch der FC Bayern an dem Offensiv-Spieler interessiert, der inzwischen auf sechs Treffer für sein neues Team kommt. Im Zuge dieses Pokers hatte Matthäus geäußert, dass er "60 Millionen zu wenige finde. Wären 80 bis 100 Millionen genannt worden, hätte mich das nicht überrascht." Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte Matthäus daraufhin scharf kritisiert und gesagt, der Rekordnationalspieler habe "nicht alle Tassen im Schrank". (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17.10.2025
3 min.
Matthäus rät Bayern zu Schlotterbeck: Billiger als Woltemade
Lothar Matthäus beobachtet die Bundesliga als Experte für Sky. (Archivfoto)
Es gibt Gerüchte, wonach die Bayern über den Dortmunder Schlotterbeck als möglichen Neuzugang nachdenken. Die Vereine und der Spieler halten sich bedeckt. TV-Experte Matthäus spricht dafür Klartext.
17:48 Uhr
2 min.
Polizei: 30 Festnahmen bei Hochrisiko-Spiel in Berlin
Fußballfans verließen das Olympiastadion nach dem Spiel der Hertha gegen Dynamo Dresden unter den kritischen Blicken etlicher Polizisten.
Vor dem Spiel Hertha BSC gegen Dynamo Dresden war die Stimmung gereizt. Nach dem Sieg der Berliner blieb es nach Einschätzung der Polizei dagegen ruhig.
17:52 Uhr
4 min.
Heidi Klum als monströse Medusa - Tom zu Stein erstarrt
Klum erscheint als Medusa, ihr Mann als versteinerter griechischer Soldat.
In diesem Jahr wollte Heidi Klum auf ihrer traditionellen Halloween-Party in New York ein besonders hässliches Kostüm präsentieren. Es scheint ihr gelungen.
Holger Mehlig, dpa
12:41 Uhr
2 min.
"Erstklassig": Nationalstürmer Woltemade erhält Trainer-Lob
Heimst Lob vom Trainer ein: Nationalspieler Nick Woltemade.
Vier Tore in sechs Ligaspielen: Nick Woltemade startet in England durch. Trainer Howe lobt besonders seine Einstellung – und sieht noch weiteres Potenzial.
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
Mehr Artikel