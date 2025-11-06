Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Max Verstappen cool vor möglichem Chaos: Habe keinen Druck

Titelverteidiger Max Verstappen in der Rolle des Jägers - er bleibt entspannt.
Titelverteidiger Max Verstappen in der Rolle des Jägers - er bleibt entspannt. Bild: Fernando Llano/AP/dpa
Titelverteidiger Max Verstappen in der Rolle des Jägers - er bleibt entspannt.
Titelverteidiger Max Verstappen in der Rolle des Jägers - er bleibt entspannt. Bild: Fernando Llano/AP/dpa
Formel 1
Max Verstappen cool vor möglichem Chaos: Habe keinen Druck
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Er hat noch 36 Punkte Rückstand auf Platz eins. Es waren mal 104. Nervös wird Max Verstappen nicht. Er sieht den Druck bei den beiden Fahrern noch vor ihm.

São Paulo.

Max Verstappen bleibt auch vor dem möglichen Chaos-Grand-Prix in Brasilien entspannt. Dass sich der Dreikampf um den Formel-1-Weltmeistertitel weiter zuspitzt, nimmt der Weltmeister der vergangenen vier Jahren gelassen zur Kenntnis. "Für mich gibt es keinen Druck", sagte der 28 Jahre alte Red-Bull-Star in seiner Medienrunde auf dem Autódromo Jose Pace. 

36 Punkte fehlen ihm auf Platz eins, den Lando Norris dank seines Sieges zuletzt in Mexiko-Stadt erobert hat. "Ich hätte natürlich gern wieder so ein Wochenende wie in Mexiko", sagte Norris. Hoffen und erwarten seien aber zwei verschiedene Dinge, betonte der 25 Jahre alte Brite. Zweiter ist dessen McLaren-Stallrivale Oscar Piastri. Der 24 Jahre alte Australier hat nur einen Punkt weniger vor den vier letzten Grand Prix in diesem Jahr. 

Verstappen gibt ein Versprechen ab

"Selbst wenn ich nicht (den Titel) gewinne, weiß ich, dass ich eine richtig gute Saison gefahren bin", betonte Verstappen, der trotz einer großen Schwächephase seines Wagens nun doch noch eine Chance auf seinen fünften Triumph in Serie hat. Es werde aber sehr schwer, sagte er zu seinen Titelmöglichkeiten. "Wir brauchen wahrscheinlich einmal ein bisschen Glück, um die Lücke ein bisschen mehr zu schließen", sagte Verstappen: "Aber wir geben alles."

Der Kurs in Interlagos wäre prädestiniert für solche Aufholjagden à la Verstappen. Vor einem Jahr setzt er im WM-Kampf nur mit Norris ein Zeichen, als er von Startplatz 17 im Regen den Großen Preis von São Paulo gewann. Regen ist für Samstag auch wieder vorhergesagt, wenn es auch zum Sprintrennen (15.00 Uhr MEZ/Sky) kommt. Ausgeschlossen dürfte Niederschlag auch am Sonntag nicht sein, das Rennen startet um 18.00 Uhr MEZ (Sky). (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
12:27 Uhr
4 min.
Gestalten statt verwalten: Neuendorf bleibt DFB-Boss
Bernd Neuendorf (v.r.) ist auf dem DFB-Bundestag im Amt des Präsidenten bestätigt worden.
Bernd Neuendorf geht in seine zweite Amtszeit als DFB-Präsident. Der 64-Jährige will den Verband nach Jahren der Konsolidierung fit für die Zukunft machen.
Eric Dobias und Ulrike John, dpa
12:30 Uhr
4 min.
„Dringender Handlungsbedarf“: Kreis saniert Berufsschule in Rochlitz
Am Berufsschulzentrum in Rochlitz sind Gebäudeteile eingerüstet. Nun müssen zügig Fassaden und Dächer saniert werden.
Obwohl über die Zukunft des Schulstandortes nicht entschieden ist, will die Kreisverwaltung nun Millionen für die Sanierung des Gebäudekomplexes ausgeben. Investitionsstau betrifft noch mehr Schulen.
Jan Leißner
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
23.10.2025
2 min.
WM-Spitzenreiter Piastri: Keine Gedanken an Verstappen
WM-Spitzenreiter Oscar Piastri will sich nicht vom wiedererstarkten Max Verstappen ablenken lassen.
Oscar Piastri will nach vier Rennen ohne Sieg auch angesichts eines wiedererstarkten Max Verstappen nichts ändern an seiner Herangehensweise. Eine Änderung im Team-Duell mit Lando Norris gibt es aber.
17:54 Uhr
5 min.
Verstappens Paradestrecke: Drama im Titelkampf programmiert
Kann Verstappen das McLaren-Duo in Brasilien wieder schlagen? (Archivbild)
Selbst seinen Vater macht Max Verstappen auf einem der geschichtsträchtigsten Kurse schon sprachlos. Kann er die Lücke zum McLaren-Duo weiter verkleinern - oder beendet Interlagos die WM-Träume?
Jens Marx und Thomas Wolfer , dpa
Mehr Artikel