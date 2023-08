Maxi Thiels besonderer Moment der großem Emotionen

Der Treffer zum 1:0 gegen Ingolstadt war das zweite Drittligator für Maximilian Thiel im Trikot des FC Erzgebirge Aue, dabei das erste, über das er sich richtig freuen konnte.

Aue. Der Schütze des goldenes Tores beantwortete gerade ein paar Fragen, da warf sein vorbeieilender Trainer mit einem Lächeln dazwischen: "Zwei Minuten spielen, und dann zehn Minuten Interviews geben ..." Nicht ganz: Das Interview dauerte vier Minuten, auf dem Platz war Maximilian Thiel doppelt so lange dabei. In der 89. Minute wurde der 30-Jährige beim FC Erzgebirge Aue eingewechselt, eine Runde des Sekundenzeigers später war er am Sonntag beim 1:0 (0:0)-Sieg der Veilchen gegen den FC Ingolstadt der Held des Abends. Nach Steffen Meuers missratenem Fallrückzieher war Thiel genau im richtigen Moment an der richtigen Stelle und bugsierte den Ball ins Netz.

"Ich bin eben ein Instinktfußballer", freute sich der Blondschopf, "es war mein erster Ballkontakt, ich glaube sogar, es war mein einziger. Ein toller Moment für mich, vor allem aber eine Belohnung für die ganze Mannschaft nach einem starken Spiel." Das konnte FCE-Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich genau so bestätigen: "Wir haben sehr viel von unserer Vorhaben umgesetzt, das hat mir gut gefallen. 10.000 Leute haben für eine super Stimmung gesorgt, die Mannschaft hat diszipliniert verteidigt, aber auch gute spielerische Lösungen in der Offensive gefunden, wenngleich der letzte Zug zum Tor vielleicht noch ein bisschen gefehlt hat. Wir hätten auch ein 0:0 genommen, so ist es natürlich einfach perfekt."

Ähnlich schätzte es Pavel Dotchev ein: "Mit dem späten Treffer ist der Sieg etwas glücklich, aber wir haben ihn uns auch verdient. Ich habe zwei starke Mannschaften gesehen, Ingolstadt war bei Standards immer gefährlich. Für uns war es ein schmaler Grat, für mehr Offensivimpulse zu sorgen, ohne dabei die Defensive zu vernachlässigen. Dass Maxi dann das Tor gelingt, freut mich wirklich sehr."

Lange hat der Coach vor Saisonbeginn mit Thiel gesprochen, auf dessen Position hinter den Spitzen aktuell Boris Tashchy gesetzt ist. "Pavel kennt seine Spieler, er kann sie sehr gut lesen. Mir hat er gesagt, dass ich erst einmal hinten dran bin", erzählt der Mittelfeldakteur, "aber auch, dass ich gebraucht werde, meine Spiele und meine Chancen bekommen werde." Aus Wiesbaden ins Lößnitztal gekommen war der Mittelfeldakteur im Sommer 2022 mit dem Selbstverständnis, ein Stammspieler zu sein. In der zurückliegenden Hinrunde war er das auch, in der Rückrunde (dann unter Dotchev) kam er mit zwei Ausnahmen nur noch als Einwechsler zum Zug. "Ich musste ich mich erst daran gewöhnen, auf der Bank zu sitzen", sagt Maximilian Thiel. Und auf Dauer damit abfinden mag er sich auch nicht: "Mein Anspruch ist es, in der Dritten Liga von Anfang an zu spielen. Ich werde mich weiter anbieten und die Worte des Trainers beherzigen: Er hat mich aufgefordert, es ihm so schwer wie möglich zu machen, mich draußen zu lassen."

Verbittert ist Thiel nicht. Im Gegenteil. "Es gibt immer Höhen und Tiefen in einer Karriere. Wichtig ist, dass der Charakter der Mannschaft stimmt. Und das ist bei uns der Fall, wir können uns gegenseitig gönnen. Boris ist mein Konkurrent, aber wir sind gut befreundet, er hat mir nach dem Treffer herzlich gratuliert", berichtet Thiel. 138 Drittligaspiele mit 24 Toren, dazu 86 Zweitligaeinsätze (13 Tore) hat der gebürtige Altöttinger jetzt auf dem Buckel, im Trikot des FCE war der am Sonntagsein (inklusive einem im Sachsenpokal) dritter Pflichtspieltreffer. Den ersten erzielte er im vergangenen Jahr auch gleich in seinem ersten Heimspiel - damals gegen Wehen Wiesbaden. Ebenfalls als Joker. Der große Unterschied: Damals führten die Gäste im Erzgebirgsstadion schon mit 5:0, Thiels Linksschuss zum 1:5-Endstand war nur noch Kosmetik, kein Grund zum Jubeln. Das war diesmal anders: "Das sind die Momente, für die man Fußball spielt, für die sich das Arbeiten lohnt. Die Emotionen haben mich fast überwältigt", sagt Thiel, "ich war einfach glücklich, dass ich dem Team nach diesem klasse Auftritt den gerechten Lohn beschaffen konnte. Es hat Spaß gemacht, von draußen zuzuschauen. Noch mehr Spaß macht es freilich, selbst mitzuspielen." Geht es nach Maxi Thiel, dann künftig gern ein paar Minuten mehr. Damit der Auftritt auf der Wiese wirklich länger bleibt als der vor dem Mikrofon.

Marvin Stefaniak, der am Sonntag wegen eines Trauerfalls in der Familie fehlte, steht in den nächsten Spielen wieder zur Verfügung.

Am Freitag (19 Uhr) bestreitet der FCE auf dem Trainingsplatz im Erzgebirgsstadion eine Testpartie gegen den Oberligisten VfB Auerbach.