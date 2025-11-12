Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Mbappé erinnert vor Länderspiel an Terroropfer von Paris

Die französische Nationalmannschaft will der Opfer der Anschläge vom 13. November 2015 gedenken. (Archiv)
Die französische Nationalmannschaft will der Opfer der Anschläge vom 13. November 2015 gedenken. (Archiv) Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Die französische Nationalmannschaft will der Opfer der Anschläge vom 13. November 2015 gedenken. (Archiv)
Die französische Nationalmannschaft will der Opfer der Anschläge vom 13. November 2015 gedenken. (Archiv) Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Fußball
Mbappé erinnert vor Länderspiel an Terroropfer von Paris
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Genau zehn Jahre nach der Terrornacht des 13. November spielt Frankreichs Nationalmannschaft gegen die Ukraine. Ihr Kapitän hat eine klare Botschaft im Gepäck.

Paris.

Vor dem Spiel der französischen Nationalmannschaft am Abend des zehnten Jahrestags der Terroranschläge mit 130 Toten in Paris hat Kapitän Kylian Mbappé der Opfer gedacht. "Alle wissen, dass morgen ein besonderer Tag ist und zwar nicht im guten Sinne", sagte Mbappé auf einer Pressekonferenz zum Spiel gegen die Ukraine. "Deshalb wollten wir an all diejenigen denken, die ihre Angehörigen verloren haben, die getroffen, verletzt wurden, ob mental oder körperlich."

Bei der Anschlagsserie am 13. November 2015 hatten Extremisten 130 Menschen getötet und 350 weitere verletzt. Drei Selbstmordattentäter sprengten sich vor dem Stade de France in die Luft. Dort bestritt die französische Fußball-Nationalmannschaft gerade ein Länderspiel gegen Deutschland. Weitere Islamisten richteten ein Massaker im Konzertsaal "Bataclan" an und töteten Menschen in Bars und Restaurants. Die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) reklamierte die Anschläge später für sich.

Mbappé: Gibt Wichtigeres als Qualifizierung

Mbappé, der damals noch nicht in die Nationalmannschaft berufen war, sagte, auch am Spieltag selber wolle man an die Betroffenen erinnern, "indem wir versuchen, ein Lächeln auf die Gesichter der Personen zu setzen, die ins Stadion gekommen sind, auch wenn wir wissen, dass das kein fröhlicher Tag ist". Mbappé ergänzte: "Wir wollen den Franzosen zu verstehen geben, dass, auch wenn es um eine Qualifizierung für die Weltmeisterschaft geht, es weitaus wichtigere Dinge gibt - und die Erinnerung an diesen leider historisch gewordenen Tag zählt dazu."

Man wolle versuchen, den Tag für die Betroffenen so einfach wie möglich zu gestalten. "Und dann müssen wir leider am Abend unseren Beruf wieder aufnehmen und spielen", fügte der Stürmer hinzu.

Vor dem Anpfiff im Stadion Parc des Princes soll es laut französischem Fußballverband FFF eine Gedenkminute geben. Im Stadion will man zudem ein Banner mit den Worten "Football for Peace" (Fußball für Frieden) anbringen. Spieler und Mannschaftspersonal würden auch einen Anstecker, der Solidarität mit Veteranen, Kriegsopfern und Terroropfern ausdrückt, tragen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11:58 Uhr
2 min.
Frankreich spielt am Jahrestag: "Starkes Symbol"
Für Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez ist das Spiel der französischen Nationalmannschaft am zehnten Jahrestag der islamistischen Terroranschläge in Paris ein besonderes Zeichen.
Zehn Jahre nach der Terrorserie mit 130 Toten in Paris steht Frankreichs Nationalmannschaft gegen die Ukraine auf dem Rasen. Warum das für den Innenminister ein starkes Symbol ist.
16:00 Uhr
2 min.
Limbach-Oberfrohnaer verursacht Unfall in Chemnitz: Geschädigte zeigt Mitgefühl
Ein Unfall auf einem Chemnitzer Parkplatz endete am Donnerstag vor Gericht.
Auf einem Parkplatz in Chemnitz hatte der Limbach-Oberfrohnaer eine 74-Jährige angefahren. Sie erlitt schwere Verletzungen. Groll zeigte sie vor Gericht aber nicht.
Julia Grunwald
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
14:23 Uhr
2 min.
Frankreich gedenkt Opfer der Anschlagsserie vor zehn Jahren
Mit zahlreichen Gedenkveranstaltung erinnert Frankreich an die Opfer der Terrorserie vor zehn Jahren.
2015 terrorisierten Islamisten in einer Anschlagsserie Paris und ermordeten 130 Menschen. Zehn Jahre später hält Frankreich inne.
16:00 Uhr
2 min.
3. Handball-Liga: Klappt es für den SV 04 Oberlosa mit dem zweiten Auswärtssieg?
Symbolbild.
Nach dem Heimsieg gegen die Sportfreunde Söhre fahren die Schwarz-Gelben mit viel Selbstvertrauen zur HG Hamburg-Barmbek. Mit einem weiteren Erfolg könnten die Vogtländer ihr Punktekonto ausgleichen.
Rico Michel
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
Mehr Artikel