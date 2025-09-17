Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Mbappé nach 50 Real-Toren: "Tue das, was das Team braucht"

Kylan Mbappé kommt auf inzwischen 50 Tore im Trikot von Real Madrid.
Kylan Mbappé kommt auf inzwischen 50 Tore im Trikot von Real Madrid. Bild: Manu Fernandez/AP/dpa
Kylan Mbappé kommt auf inzwischen 50 Tore im Trikot von Real Madrid.
Kylan Mbappé kommt auf inzwischen 50 Tore im Trikot von Real Madrid. Bild: Manu Fernandez/AP/dpa
Fußball
Mbappé nach 50 Real-Toren: "Tue das, was das Team braucht"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Heimspiel gegen Olympique Marseille war die 64. Partie für Kylian Mbappé im Trikot von Real Madrid - durch seinen Doppelpack steht er nun bei 50 Toren für die Königlichen. Danach äußerte er sich.

Madrid.

Nach seinem 50. Tor im Trikot von Real Madrid hat sich Kylian Mbappé bester Laune gezeigt - und voller Tatendrang. "Es ist eine Freude, hier zu sein, und einen weiteren Champions-League-Abend zu erleben", sagte der französische Nationalspieler nach dem 2:1 gegen Olympique Marseille, bei dem er beide Tore per Elfmeter erzielte und Real in Unterzahl zum Auftaktsieg in der Königsklasse führte. "Es war ein etwas anstrengender Abend, weil wir auf zehn Mann runter sind für einige Zeit, aber wir haben den Champions-League-Geist ins Bernabéu gebracht", sagte Mbappé. 

Tor Nummer 49 seit dem Wechsel von Paris Saint-Germain vor der vergangenen Saison war ein Elfmeter in der 29. Minute, den Jubiläumstreffer im 64. Auftritt als Real-Profi erzielte Mbappé dann in der 81. Minute erneut vom Punkt. Den Druck dabei "brauche ich, um das Beste aus mir herauszuholen", erklärte er. Er sei sehr zufrieden damit, nach wettbewerbsübergreifend fünf Saisonspielen bereits sechs Tore erzielt zu haben. Er setze sich keine Grenzen. "Ich will dem Team einfach helfen. Wenn das bedeutet, zu treffen, dann treffe ich. Wenn es bedeutet, zu pressen, dann presse ich. Wenn das bedeutet, vorzubereiten, dann bereite ich vor. Ich tue das, was das Team von mir braucht." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
23:18 Uhr
2 min.
Real siegt trotz Unterzahl dank Mbappé - Dämpfer für Benfica
Kylian Mbappé (links) nach seinem Treffer zum 1:1
Real Madrid erkämpft sich dank zweier Elfmeter einen Sieg gegen Olympique Marseille. Auch Tottenham und Außenseiter Qarabag feiern Auftaktsiege.
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
19:41 Uhr
2 min.
Mbappé sichert Real-Sieg zu zehnt - Alonso erbost über Rot
Stürmerstar Kylian Mbappé (l) war der Garant für den vierten Saisonsieg von Real Madrid.
Kylian Mbappé ist für Real Madrid wieder einmal der entscheidende Mann. Trainer Xabi Alonso ärgert sich beim schwer erarbeiteten Erfolg über einen Platzverweis.
09:27 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 18.09.2025
 5 Bilder
Tränengas in Paris – Frankreich vor landesweiten Protesten
Mehr Artikel