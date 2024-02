Mbappé riet Stürmer Ekitiké zum Wechsel nach Frankfurt

In Paris kam der Angreifer kaum zum Zug. Ein Wechsel auf Leihbasis nach Hessen fiel Ekitiké daher leicht. Nicht zuletzt, weil Ex-Kollege Mbappé ihm die entscheidende Empfehlung für seine Karriere gab.

Frankfurt/Main. Neuzugang Hugo Ekitiké hat sich bei seiner Entscheidung für einen Wechsel zu Eintracht Frankfurt von Kylian Mbappé beraten lassen. "Er gab mir viele Tipps, damit ich mich verbessern kann, und hat mir empfohlen, jetzt den nächsten Schritt zu gehen", sagte der 21 Jahre alte Offensivspieler bei seiner offiziellen Vorstellung beim Fußball-Bundesligisten über seinen französischen Ex-Kollegen von Paris Saint-Germain.

Durch den Kontakt mit dem Superstar und Weltmeister von 2018 sei er zudem "ein besserer Mensch und Fußballer geworden". Er habe versucht, Mbappé im Alltag und auf dem Fußballplatz zu beobachten, um von ihm zu lernen, sagte Ekitiké, den die Hessen kurz vor Ende der Transferfrist verpflichtet hatten.

Bei der Eintracht möchte er sich nun etwas von seinen neuen Kollegen abschauen und sich an Intensität der Bundesliga anpassen: "Ich versuche, mich bestmöglich vorzubereiten und da zu sein, wenn das Team mich braucht."

Die Eintracht-Leihgabe steht in Paris noch bis 2027 unter Vertrag. In der Liga wurde Ekitike nur am ersten Spieltag eingesetzt, zuletzt stand er gar nicht mehr im Kader. "Dass es in Paris nicht geklappt hat, gehört vielleicht zu einer Karriere und einer Entwicklung dazu, um die richtigen Lehren zu ziehen", erklärte er. (dpa)