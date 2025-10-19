Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Mbappé schießt Real Madrid zum Arbeitssieg vor dem Clásico

Superstar Kylian Mbappé (r) verhalf Real Madrid zum Arbeitssieg in Getafe.
Superstar Kylian Mbappé (r) verhalf Real Madrid zum Arbeitssieg in Getafe. Bild: Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/dpa
Fußball
Mbappé schießt Real Madrid zum Arbeitssieg vor dem Clásico
Zwei Rote Karten und ein spätes Tor: Real Madrid verbreitet keinen Glanz, bleibt aber an der Spitze. Jetzt steht in der Liga der Clásico an.

Madrid.

Dank Super-Torjäger Kylian Mbappé geht Real Madrid als Tabellenführer in den nächsten Clásico gegen den FC Barcelona. Vor dem Ligaduell der beiden spanischen Top-Teams am kommenden Sonntag behaupteten die Königlichen mit einem 1:0 (0:0)-Arbeitssieg beim FC Getafe die Spitzenposition. Das entscheidende Tor zum Erfolg beim Madrider Vorstadtclub erzielte der Franzose Mbappé in der 80. Minute auf Vorlage von Arda Güler.

Kurz davor hatte Getafes Allan-Romeo Nyom wegen einer Tätlichkeit gegen Reals Vinicius Junior die Rote Karte gesehen (77.). Nyom war erst wenige Sekunden zuvor eingewechselt worden. Vier Minuten nach Mbappés Treffer musste zudem Alexis Sancris mit einer Gelb-Roten Karte den Platz verlassen, die Gastgeber beendeten die Partie daher zu neunt. 

Trainer Hansi Flick für Clásico gesperrt

In Überzahl brachte Real den knappen Sieg über die Zeit, auch wenn Getafe kurz vor Schluss noch eine dicke Torchance hatte. Das Team von Trainer Xabi Alonso hat damit weiter zwei Punkte Vorsprung vor dem FC Barcelona. Die Katalanen hatten sich am Samstag zu einem 2:1 (1:1) gegen den FC Girona gezittert. Matchwinner war Ronald Araujo mit seinem Siegtor in der dritten Minute der Nachspielzeit. 

Barcelonas Trainer Hansi Flick wurde unmittelbar vor dem erlösenden Tor von Araujo wegen Reklamierens vom Schiedsrichter auf die Tribüne geschickt und darf damit im Clásico nicht an der Seitenlinie stehen. Seine Gesten seien gegen niemanden gerichtet gewesen, sagte der frühere Bundestrainer - auch nicht gegen den Schiedsrichter. "Fußball ist Emotion", meinte der 60-Jährige. Er habe seine Mannschaft motivieren wollen. (dpa)

