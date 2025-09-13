Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Mbappé sichert Real-Sieg zu zehnt - Alonso erbost über Rot

Stürmerstar Kylian Mbappé (l) war der Garant für den vierten Saisonsieg von Real Madrid. Bild: Miguel Oses/AP/dpa
Mbappé sichert Real-Sieg zu zehnt - Alonso erbost über Rot
Kylian Mbappé ist für Real Madrid wieder einmal der entscheidende Mann. Trainer Xabi Alonso ärgert sich beim schwer erarbeiteten Erfolg über einen Platzverweis.

San Sebastián.

Dank Stürmerstar Kylian Mbappé hat Real Madrid auch eine lange Unterzahl unbeschadet überstanden und sich am vierten Spieltag der spanischen Liga den vierten Sieg gesichert. Beim 2:1 (2:0)-Erfolg bei Real Sociedad San Sebastián brachte Mbappé den Spitzenreiter in der 12. Minute mit seinem vierten Saisontor in Führung. Das 2:0 durch Arda Güler (44.) kurz vor der Pause bereitete der Franzose vor.

Den baskischen Gastgebern gelang durch Mikel Oyarzabal (56.), der einen Foulelfmeter verwandelte, nur noch der Anschluss. Dabei hatte Real-Abwehrspieler Dean Huijsen in der 32. Minute für eine Notbremse an Oyarzabal die Rote Karte gesehen.

Alonso: Noch schwieriger als sonst, in San Sebastián zu gewinnen

Diese Entscheidung gefiel Real-Trainer Xabi Alonso überhaupt nicht. "Für mich war das Gelb. Ich habe gefragt, er hat mir seine Erklärung gegeben, und sie hat mich nicht überzeugt", sagte der einstige Leverkusener Erfolgscoach nach der Partie über sein Gespräch mit dem Schiedsrichter. Er hatte die Szene anders beurteilt. "Das hat den Kontext des Spiels verändert", sagte Alonso zur langen Unterzahl und lobte seine Mannschaft: "Im Anoeta-Stadion ist es immer schwierig zu gewinnen. Heute war es, wenn das überhaupt geht, noch schwieriger." (dpa)

