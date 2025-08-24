Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Mbappé sorgt für Alonsos nächsten Liga-Sieg bei Real Madrid

Kylian Mbappé trifft erneut für Real.
Kylian Mbappé trifft erneut für Real. Bild: Miguel Oses/AP/dpa
Xabi Alonso feiert mit Real Madrid den zweiten Ligasieg.
Xabi Alonso feiert mit Real Madrid den zweiten Ligasieg. Bild: Miguel Oses/AP/dpa
Mbappé sorgt für Alonsos nächsten Liga-Sieg bei Real Madrid
Xabi Alonso feiert mit Real Madrid den nächsten Pflichterfolg. Maßgeblich dafür verantwortlich ist mal wieder ein Ausnahme-Stürmer aus Frankreich.

Oviedo.

Stürmerstar Kylian Mbappé hat Real Madrid auch zum zweiten Ligasieg unter Trainer Xabi Alonso geführt. Der französische Nationalspieler erzielte beim 3:0 (1:0) der Königlichen bei Real Oviedo am zweiten Spieltag zwei Treffer. Der 26-Jährige war in der 37. und in der 83. Minute erfolgreich, den Schlusspunkt setzte Vinicius Junior in der Nachspielzeit (90.+3).

Bereits zum Auftakt hatte Mbappé beim 1:0 am ersten Spieltag gegen CA Osasuna per Foulelfmeter getroffen. Bei Aufsteiger Oviedo hatte Real phasenweise einige Probleme und hätte kurz vor Schluss fast den Ausgleich zum zwischenzeitlichen 1:1 kassiert. Am Ende gab es trotzdem einen klaren Erfolg für Alonsos Mannschaft, die nun sechs Punkte auf dem Konto hat. (dpa)

