Regionale Nachrichten und News
  • Mbappé-Tor rettet Real – Remis bei Girona kostet Spitze

Kylian Mbappé (r) traf per Strafstoß für Real Madrid.
Kylian Mbappé (r) traf per Strafstoß für Real Madrid. Bild: Joan Monfort/AP/dpa
Fußball
Mbappé-Tor rettet Real – Remis bei Girona kostet Spitze
Real Madrid dominiert, doch am Ende reicht es gegen den Abstiegskandidaten Girona nur zu einem 1:1. Das hat Konsequenzen an der Tabellenspitze.

Girona.

Topstürmer Kylian Mbappé hat Real Madrid vor einer peinlichen Pleite beim Abstiegskandidaten FC Girona bewahrt. Mit einem Strafstoßtor rettete der 26-Jährige dem spanischen Fußball-Rekordmeister ein 1:1 (0:1). Durch das Remis musste das Team von Trainer Xabi Alonso aber dem Erzrivalen FC Barcelona die Tabellenführung überlassen und rutschte auf Platz zwei ab. 

In der ersten Halbzeit, die Real klar bestimmte, hatte Mbappé die Gäste vermeintlich schon in Führung gebracht. Doch nach einem Videobeweis zählte der Treffer in der 42. Minute nicht, weil der Franzose den Ball mit der Hand berührt hatte. Kurz darauf traf Azzedine Ounahi mit einem Schuss aus 14 Metern überraschend zum 1:0 für Girona. 

Nach dem Seitenwechsel jubelten die Königlichen erneut zu früh, diesmal stand Vinícius Junior bei seinem Treffer im Abseits. Nach einem Foul an Vinícius sorgte Mbappé dann für den längst verdienten Ausgleich (67. Minute). Mehr aber gelang Real nicht. (dpa)

