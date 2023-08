Mbom verlässt Werder Bremen und wechselt nach Dänemark

Bremen. Mittelfeldspieler Manuel Mbom verlässt Werder Bremen und wechselt mit sofortiger Wirkung zum dänischen Erstligisten Viborg FF, wie der Fußball-Bundesligist bekannt gab. Über die Wechselmodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

Der 23-Jährige, der aus der Jugendabteilung der Bremer stammt, hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. So sorgte im vergangenen Jahr ein Achillessehnenriss für eine knapp achtmonatige Zwangspause.

"Für Manuel und seine Entwicklung ist es wichtig, dass er nach seiner langen Verletzung viel spielt. Die Chancen auf Einsatzzeiten sind in Viborg höher als bei uns in Bremen. Daher haben wir dem Transfer zugestimmt", sagte Bremens Leiter Profifußball, Clemens Fritz. Mbom bestritt für Werder 23 Bundesligaspiele. In der 2. Liga kam er in 19 Partien zum Einsatz. Im DFB-Pokal war er viermal mit von der Partie und erzielte einen Treffer. (dpa)