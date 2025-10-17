Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Medaille sicher: Deutsche Frauen stehen im EM-Halbfinale

Im EM-Halbfinale: Annett Kaufmann und das deutsche Tischtennis-Team eilen bei der EM in Zadar von Sieg zu Sieg.
Im EM-Halbfinale: Annett Kaufmann und das deutsche Tischtennis-Team eilen bei der EM in Zadar von Sieg zu Sieg. Bild: Liu Xu/XinHua/dpa
Im EM-Halbfinale: Annett Kaufmann und das deutsche Tischtennis-Team eilen bei der EM in Zadar von Sieg zu Sieg.
Im EM-Halbfinale: Annett Kaufmann und das deutsche Tischtennis-Team eilen bei der EM in Zadar von Sieg zu Sieg. Bild: Liu Xu/XinHua/dpa
Sport-Mix
Medaille sicher: Deutsche Frauen stehen im EM-Halbfinale
Jetzt fehlen den deutschen Frauen nur noch zwei Siege bis zum EM-Titel im Tischtennis. Eine Medaille ist Annett Kaufmann und Co. aber auch nach dem Sieg gegen Schweden nicht mehr zu nehmen.

Zadar.

Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft der Frauen hat bei der Team-EM in Kroatien eine Medaille sicher. Sabine Winter, Annett Kaufmann und Nina Mittelham gewannen im Viertelfinale mit 3:0 gegen Schweden und stehen nun unter den besten Vier des Turniers. Bei Welt- und Europameisterschaften im Tischtennis werden neben Gold und Silber auch zwei Bronzemedaillen an die Halbfinal-Verlierer vergeben.

"Mein Ziel ist es, unseren Titel zu verteidigen", sagte Junioren-Weltmeisterin Kaufmann. Die 19-Jährige war mit einer Sehnenentzündung im Ellenbogen nach Zadar gereist. Im Viertelfinale schlug sie aber auch Schwedens Topspielerin Linda Bergström in 3:0-Sätzen und hat nun genau wie Sabine Winter eine Turnierbilanz von vier Siegen in vier Spielen.

Das große Ziel der deutschen Frauen in Zadar ist der zehnte EM-Titel. Damit würden sie zu alleinigen Rekord-Europameisterinnen vor Ungarn aufsteigen. 2023 und 2021 holten sie Gold. 2019 und 2017 gewann Rumänien den EM-Titel. (dpa)

