Medien: BVB hat Interesse an Mittelfeldspieler Le Fée

Borussia Dortmund hat nach Informationen der "Bild" Interesse an einer Verpflichtung von Enzo Le Fée.

Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler vom französischen Erstligisten Lorient soll neben Edson Álvarez (Ajax Amsterdam) einer der Kandidaten sein, die Jungstar Jude Bellingham im Falle eines Vereinswechsels beim Fußball-Bundesligisten ersetzen könnten. Der Marktwert des Franzosen, der in dieser Saison bisher sechs Tore erzielte und bis 2024 unter Vertrag steht, wird auf 15 Millionen Euro geschätzt. Die Dortmunder Vereinsführung hat sich zu den Spekulationen nicht geäußert.

Ein Abgang von Bellingham gilt als wahrscheinlich. Im Werben um den 19-Jährigen scheint Real Madrid derzeit vorn zu liegen. Nach Informationen der "Marca haben die "Königlichen" mit ihm eine "Grundsatzvereinbarung" über einen Vertrag bis 2029 getroffen. Ein möglicher Erlös von rund 120 Millionen Euro für den bis 2025 gebundenen englischen Nationalspieler würde den Handlungsspielraum des Bundesliga-Zweiten bei der Suche nach Verstärkungen deutlich erhöhen.

"Jude Bellingham ist in dieser Verfassung ein unfassbarer Spieler. Ihn einfach so zu ersetzen, wird nicht möglich sein, auch nicht mit sehr viel Geld", hatte Sebastian Kehl am vergangenen Sonntag in der TV-Sendung Sky 90 erklärt. In den Verhandlungen mit Bellingham um einen Verbleib für ein weiteres Jahr sieht der Sportdirektor den BVB jedoch "nicht chancenlos". (dpa)