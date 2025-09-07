Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Medien: Däne Hjulmand Trainerkandidat bei Bayer Leverkusen

Kasper Hjulmand soll Trainerkandidat bei Bayer Leverkusen sein.
1. Bundesliga
Medien: Däne Hjulmand Trainerkandidat bei Bayer Leverkusen
In der neuen Woche würde Leverkusen gern den Nachfolger von Erik ten Hag präsentieren. Als Kandidat gilt ein früherer Mainzer Coach.

Leverkusen.

Der frühere dänische Nationaltrainer Kasper Hjulmand soll Medienberichten zufolge aussichtsreicher Anwärter auf den vakanten Trainerposten bei Bayer Leverkusen sein. Der Vizemeister befinde sich mit dem 53-Jährigen in fortgeschrittenen Gesprächen, berichtete der TV-Sender Sky. 

Zuvor hatte auch die "Bild"-Zeitung darüber berichtet, laut "Kicker" ist Hjulmand ebenfalls Kandidat auf die Nachfolge von Erik ten Hag. Von dem erst zur neuen Saison gekommenen Niederländer hatte sich Bayer nach nur zwei Bundesliga-Spieltagen schon wieder getrennt. Ten Hag war beim Doublesieger des Vorjahres auf Erfolgscoach Xabi Alonso gefolgt.

Aktuell ohne Job

Hjulmand trainierte von 2020 bis 2024 die dänische Auswahl, die im EM-Achtelfinale im vergangenen Jahr gegen Gastgeber Deutschland ausschied. In der Saison 2014/15 war er Trainer beim FSV Mainz 05, musste dort aber frühzeitig wieder seinen Posten räumen. Derzeit ist er ohne Anstellung als Trainer.

Leverkusen trifft im nächsten Bundesligaspiel am kommenden Freitag daheim auf Eintracht Frankfurt. Ein neuer Trainer könnte Mitte der neuen Woche feststehen. (dpa)

