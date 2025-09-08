Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Medien: Däne Hjulmand wird neuer Trainer in Leverkusen

Kasper Hjulmand soll neuer Bayer-Trainer werden. (Archivfoto)
Kasper Hjulmand soll neuer Bayer-Trainer werden. (Archivfoto) Bild: Sven Hoppe/dpa
1. Bundesliga
Medien: Däne Hjulmand wird neuer Trainer in Leverkusen
Nach dem Blitz-Aus von Erik ten Hag hat Bayer Leverkusen Medienberichten zufolge einen neuen Trainer gefunden. Kasper Hjulmand soll die Werkself nach dem chaotischen Saisonstart stabilisieren.

Leverkusen.

Der frühere dänische Nationaltrainer Kasper Hjulmand wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge neuer Chefcoach bei Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen. Der 53 Jahre soll damit auf den Niederländer Erik ten Hag folgen, von dem sich die Rheinländer Anfang September getrennt hatten. Das berichtete zuerst der "Kicker". In den kommenden Tagen soll demnach ein Vertrag unterschrieben werden. Auch die "Bild" schrieb von einer Einigung. 

Ten Hag hatte die Mannschaft erst am 1. Juli als Nachfolger von Startrainer Xabi Alonso übernommen und wurde nur zwei Monate später schon wieder beurlaubt. Neben den sportlich ausbleibenden Erfolgen – eine Niederlage zum Bundesligaauftakt gegen Hoffenheim und ein Unentschieden in Bremen – soll es auch menschlich nicht zwischen ten Hag und den Spielern sowie den Bayer-Funktionären gepasst haben. Vorübergehend hatten der Assistenz-Trainerstab um die Niederländer Rogier Meijer und Andries Ulderink die Trainingsarbeit übernommen.

Furore bei der EM 2021 mit Dänemark, frühes Ende in Mainz

Nun soll Hjulmand den großen Umbruch beim Vizemeister nach den Abgängen von Leistungsträgern wie Florian Wirtz, Jonathan Tah oder Granit Xhaka gestalten. Der Däne ist in der Bundesliga kein Unbekannter. Vor elf Jahren arbeitete er mit mäßigem Erfolg als Chefcoach in Mainz und wurde nach nur einem Dreivierteljahr wieder beurlaubt. 

Als Nationaltrainer seines Heimatlandes sorgte er bei der durch das Coronavirus auf 2021 verschobenen Europameisterschaft für Furore. Damals schieden die Dänen erst im Halbfinale mit 1:2 gegen England aus. Schlechter lief es mit dem Vorrunden-Aus bei der WM 2022 in Katar. Das 0:2 im EM-Achtelfinale 2024 in Dortmund gegen Deutschland war Hjulmands letztes Spiel als Nationaltrainer. (dpa)

