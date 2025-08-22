Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Medien: Dortmund und Gladbach über Reyna-Transfer einig

Von einer Borussia zur anderen: Giovanni Reyna steht vor einem Wechsel nach Mönchengladbach.
Von einer Borussia zur anderen: Giovanni Reyna steht vor einem Wechsel nach Mönchengladbach.
Medien: Dortmund und Gladbach über Reyna-Transfer einig
Dortmunds Reyna hatte die Wahl: Gladbach oder Italien? Jetzt steht der Transfer des US-Profis offenbar kurz bevor.

Dortmund.

Die Bundesliga-Rivalen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach haben sich laut übereinstimmenden Medienberichten auf einen Transfer des US-Nationalspielers Giovanni Reyna geeinigt. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler soll für eine einstellige Millionen-Ablöse nach Gladbach wechseln. Um die Verpflichtung von Reyna hatte sich auch der italienische Erstligist FC Parma bemüht. (dpa)

