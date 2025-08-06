Medien: Finanzchef Diederich vor Abschied beim FC Bayern

Beim Führungspersonal des FC Bayern könnte es Bewegung geben. Berichten zufolge hat ein Vorstandsmitglied eine Anfrage vorliegen.

München. Der FC Bayern München steht Medienberichten zufolge vor einem Wechsel in der Führungsriege. Finanzvorstand Michael Diederich könnte den deutschen Fußball-Rekordmeister zeitnah verlassen, wie Sky, die "Bild"-Zeitung und die Mediengruppe Münchner Merkur/tz berichten. Diederich soll eine Topanfrage aus der Wirtschaft vorliegen haben.

Wie Sky berichtet, soll Bayern-Präsident Herbert Hainer bereits informiert worden sein, dass Diederich zeitnah seinen Abgang plane. Der FC Bayern äußerte sich vorerst nicht zu dem Bericht.

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen ist unterdessen für die bevorstehende Wahl ins Präsidium der Deutschen Fußball Liga (DFL) nominiert, wie die Liga mitteilte. Zuvor hatte der "Kicker" darüber berichtet, dass die Münchner sich für Dreesen entschieden hätten. Bisher hat Diederich den Sitz.

Erst Ende des vergangenen Jahres war der Bayern-Finanzvorstand neues Mitglied des DFL-Präsidiums geworden. Er war damals auf Dreesen gefolgt, der das Amt niedergelegt hatte. Dreesen kandidiert jetzt auch für den Lizenzierungsausschuss der DFL. (dpa)