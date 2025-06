Medien: Fußballprofi Promes wegen Kokainhandels ausgeliefert

Der verurteilte niederländische Fußballprofi Quincy Promes wird einem Medienbericht zufolge an sein Heimatland ausgeliefert. Dort soll der einstige Nationalspieler direkt hinter Gittern kommen.

Amsterdam. Der wegen des Schmuggels von Kokain und einer Messerattacke verurteilte niederländische Profifußballer Quincy Promes ist einem Medienbericht zufolge aus den Vereinigten Arabischen Emiraten an sein Heimatland ausgeliefert worden. Nach der Landung des Charterflugzeugs werde der 33-Jährige in eine Haftanstalt gebracht, berichtete die niederländische Tageszeitung "De Telegraaf". Wo Promes genau untergebracht wird, war zunächst unklar.

Nationalspieler zu sechs Jahren Haft verurteilt

Der 50-malige Nationalspieler war im vergangenen Jahr von einem Gericht in Amsterdam zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er im Januar 2020 am Schmuggel von rund 1350 Kilogramm Kokain über den Hafen von Antwerpen beteiligt war. Zuvor war er schon wegen schwerer Körperverletzung zu einer eineinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Promes hatte einem Cousin auf einer Familienfeier nach einem Streit mit einem Messer ins Bein gestochen.

Ursprünglich war geplant, Promes mit einem Linienflug aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in sein Heimatland zu bringen. Diese Idee wurde jedoch aufgrund von Sicherheitsrisiken verworfen. Außerdem sei die Wahrscheinlichkeit zu hoch gewesen, dass er fotografiert werden würde. Stattdessen wählte man einen Privatjet, der den Steuerzahlern den Angaben zufolge rund 100.000 Euro kostet. (dpa)