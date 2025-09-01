Medien: Gündogan vor Wechsel zu Galatasaray Istanbul

Bei Manchester City konnte der Ex-Nationalmannschaftskapitän nicht mehr an die erfolgreichen Zeiten anknüpfen. Nun zieht der Mittelfeldspieler wohl weiter in die Türkei.

Istanbul. Der frühere deutsche Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan steht vor einem Wechsel zu Galatasaray Istanbul. Wie mehrere Medien berichten, hat sich der türkische Fußball-Meister mit Manchester City bereits geeinigt. Gündogan soll in Istanbul einen Zweijahresvertrag unterschreiben. Den ganz großen Druck hatte Galatasaray am Montag dabei nicht, das Transferfenster in der Türkei schließt erst am 12. September.

Gündogan war 2024 nach nur einem Jahr vom FC Barcelona zu Man City zurückgekehrt, an seine sieben erfolgreichen Jahre im Team von Pep Guardiola konnte er allerdings nicht mehr anknüpfen. So galt der 34-Jährige in diesem Sommer als Verkaufskandidat.

In Istanbul würde er auch seinen früheren Nationalmannschaftskollegen Leroy Sané wiedertreffen. Der Stürmer war im Sommer ablösefrei vom FC Bayern an den Bosporus gewechselt.

Galatasaray ist am 18. September erster Gegner von Eintracht Frankfurt in der Champions League. Am 28. Januar 2026 ist der türkische Spitzenreiter zum Abschluss der Ligaphase auch bei Man City zu Gast. (dpa)