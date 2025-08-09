Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Medien: Leverkusen vor Transfer von Alkmaar-Spieler Poku

Ernest Poku (l) soll kurz vor einem Wechsel zu Bayer Leverkusen stehen.
Ernest Poku (l) soll kurz vor einem Wechsel zu Bayer Leverkusen stehen. Bild: Ben Whitley/PA Wire/dpa
Ernest Poku (l) soll kurz vor einem Wechsel zu Bayer Leverkusen stehen.
Ernest Poku (l) soll kurz vor einem Wechsel zu Bayer Leverkusen stehen. Bild: Ben Whitley/PA Wire/dpa
1. Bundesliga
Medien: Leverkusen vor Transfer von Alkmaar-Spieler Poku
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach zahlreichen prominenten Abgängen ist Bayer Leverkusen weiter auf der Suche nach Verstärkung für die neue Saison. Der Vizemeister scheint nun erneut in den Niederlanden fündig geworden zu sein.

Leverkusen.

Bayer Leverkusen steht laut übereinstimmenden Medienberichten kurz vor einem Transfer des Angreifers Ernest Poku. Der deutsche Vizemeister soll mit dem niederländischen Fußball-Erstligisten AZ Alkmaar eine Einigung über den Wechsel des niederländischen U-21-Nationalspielers erzielt haben, wie unter anderem Sky und "Kicker" berichten. Demnach sollen etwa zehn Millionen Euro Ablöse fällig werden. 

Bei Bayer soll der 21 Jahre alte talentierte Flügelspieler einen Vertrag bis 2030 unterzeichnen. Der obligatorische Medizincheck soll in den kommenden Tagen stattfinden. Der Rechtsaußen, der in 48 Spielen in der Eredivisie drei Treffer erzielte und sechs Torvorlagen beisteuerte, besitzt seine Stärken vor allem in seinem extremen Tempo. So wurde er bei der U-21-EM in der Slowakei als der schnellste Spieler des Turniers mit 35,3 km/h geführt.

Mit Florian Wirtz, Jeremie Frimpong (beide FC Liverpool), Jonathan Tah (Bayern München), Granit Xhaka (AFC Sunderland) und zuletzt Lukas Hradecky (AS Monaco) verließen mehrere Leistungsträger die Werkself. Neu-Trainer Erik ten Hag hatte jüngst öffentlich weitere Neuzugänge gefordert. Bisher wurden unter anderem Malik Tillman (PSV Eindhoven), Jarell Quansah (FC Liverpool), Ibrahim Maza (Hertha BSC) sowie Mark Flekken (FC Brentford) verpflichtet. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07:00 Uhr
2 min.
Wurf mit Bierflasche und Faustschlag: Ausraster in der Chemnitzer City-Bahn hat Folgen
Ein Mann verletzte zwei Personen in der C11 und wurde nun vorm Amtsgericht verurteilt.
In der City-Bahn pöbelte der Angeklagte einen Fahrgast mit dunkler Hautfarbe an. Andere gingen dazwischen. Dann rastete der Angeklagte aus.
Johannes Fromm
07:00 Uhr
3 min.
Zweiter Südamerikaner bei Freiberger Handballern: Argentinisches Talent verstärkt die HSG
Neues Gesicht bei den HSG-Dachsen: Tomas Chiriaco.
Mit Tomas Chiriaco hat die HSG Freiberg einen weiteren Kreisspieler verpflichtet. Der 20-Jährige bringt dabei schon internationale Erfahrung mit und spricht sechs Sprachen.
Steffen Bauer
08.08.2025
2 min.
Nächster Abgang: Bayer-Keeper Hradecky wechselt nach Monaco
Verlässt Bayer Leverkusen nach erfolgreichen Jahren: Torhüter Lukas Hradecky.
Der nächste Abgang bei Bayer Leverkusen ist fix: Nach erfolgreichen Jahren verlässt auch Keeper Lukas Hradecky die Werkself. Durch einen Neuzugang hätte dem Finnen wohl die Bank gedroht.
11.08.2025
4 min.
140-Einwohner-Dorf mit zwei Gaststätten und einem Bäcker im Landkreis Zwickau: Ein Besuch in Voigtlaide
Antje von Bock hat – wie viele weitere Einwohner – ihren Vorgarten bereits für das Jubiläum „300 Jahre Voigtlaide“ geschmückt.
Der Glauchauer Ortsteil, der 300-jähriges Bestehen feiert, erfreut sich bei Ausflüglern großer Beliebtheit. Wo die Ruhe des Rümpfwaldes und die Attraktivität des Spielplatzes sogar (etwas) die Wirtschaft ankurbeln.
Holger Frenzel
02.08.2025
2 min.
Bericht: Bayer-Keeper Hradecky vor Wechsel nach Monaco
Wird Bayer Leverkusen nach erfolgreichen Jahren verlassen: Torhüter Lukas Hradecky.
Der nächste Abgang bei Bayer Leverkusen steht kurz bevor: Nach erfolgreichen Jahren soll auch Keeper Lukas Hradecky die Werkself verlassen. Durch einen Neuzugang hätte ihm wohl die Bank gedroht.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel