Medien: Liverpool weist Bayern-Anfrage für Luis Díaz zurück

Nächste Absage für den FC Bayern München: Der FC Liverpool lehnt laut Medienberichten eine Anfrage für den kolumbianischen Nationalstürmer Luis Díaz ab.

Liverpool/München. Bei der Suche nach einem neuen Flügelstürmer hat sich Fußball-Rekordmeister FC Bayern München Berichten zufolge die nächste Absage eingehandelt. Laut englischen Medien lehnte der FC Liverpool eine Anfrage von Bayern-Sportvorstand Max Eberl für Luis Díaz ab.

Marktwert von Luis Díaz bei 70 Millionen

Der englische Meister wolle den vielseitigen kolumbianischen Nationalspieler in diesem Sommer auf keinen Fall abgeben, heißt es in Berichten der "BBC" und des "Liverpool Echo". Der 28-Jährige hat in Liverpool noch einen Vertrag bis 30. Juni 2027, sein Marktwert wird auf rund 70 Millionen Euro geschätzt. Auch der FC Barcelona soll bereits mit einer Anfrage für Luis Díaz an der Anfield Road abgeblitzt sein.

Seit Wochen wollen die Bayern, die bei der Club-WM im Viertelfinale am Samstag (18.00 Uhr/Sat.1 und DAZN) auf den Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain treffen, ihre Offensive verstärken. Dabei holten sie sich eine Absage von Nationalspieler Florian Wirtz, der in Liverpool Teamkollege von Luis Díaz wird.

Auch bei Nico Williams von Athletic Bilbao hatte Eberl wohl keinen Erfolg, er will Berichten zufolge zum FC Barcelona. Stattdessen versuchen die Bayern derzeit, Mittelstürmer und Jungnationalspieler Nick Woltemade vom VfB Stuttgart loszueisen. (dpa)