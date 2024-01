Medien: Maatsen fix - Sancho in Dortmund gelandet

Borussia Dortmund muss als Tabellenfünfter eine Aufholjagd starten. Zwei Spieler aus der Premier League sollen dabei helfen.

Dortmund. Bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund kommt Bewegung in hinblick auf Transfers. Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten hat der niederländischen Linksverteidiger Ian Maatsen einen Leihvertrag bis Saisonende unterschrieben.

Und auch in Sachen Jadon Sancho dürfte nach Angaben der Zeitung bald Vollzug vermeldet werden können. Der englische Fußball-Nationalspieler ist demnach am Abend in Dortmund gelandet und soll am Donnerstag den Medizincheck beim BVB absolvieren.

Der 21-jährige Maatsen kommt auf Leihbasis vom FC Chelsea aus London zum deutschen Fußball-Vizemeister, eine offizielle Bestätigung des Clubs stand noch aus. Auf der linken Abwehrseite haben die Dortmunder derzeit großen Bedarf, weil Ramy Bensebaini beim Afrika-Cup spielt und Julian Ryerson verletzt ist. In der Premier League kam Maatsen in der laufenden Saison bislang in zwölf Partien zum Einsatz. Dabei wurde er elfmal eingewechselt. Ein Tor oder eine Vorlage gelangen ihm bisher nicht. In der vergangenen Spielzeit war Maatsen für den FC Burnley aktiv und in der zweiten englischen Liga Stammspieler gewesen.

Sancho-Deal soll rund drei Millionen Euro kosten

Auch Sancho, der bereits von 2017 bis 2021 bei den Westfalen spielte, soll zunächst von Manchester United ausgeliehen werden. Die Kosten für den Deal sollen sich auf rund drei Millionen Euro belaufen. Sancho war damals für 85 Millionen Euro zu Man United in die Premier League gewechselt.

Dass der Wechsel nun offenbar realisiert wird, ist nicht überraschend. Allerdings hatten sich die Verhandlungen lange hingezogen. "Ich bin vorsichtig optimistisch. Wir wollen ihn zu uns holen, aber wir sind noch nicht so weit, dass wir Ergebnisse verkünden können", hatte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke noch am Montag gesagt. (dpa)