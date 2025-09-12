Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Medien: Nuri Sahin mit Basaksehir Istanbul einig

Hat wohl einen neuen Job: Borussia Dortmunds Ex-Trainer Nuri Sahin (Archivbild)
Hat wohl einen neuen Job: Borussia Dortmunds Ex-Trainer Nuri Sahin (Archivbild) Bild: Emanuele Pennacchio/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa
Hat wohl einen neuen Job: Borussia Dortmunds Ex-Trainer Nuri Sahin (Archivbild)
Hat wohl einen neuen Job: Borussia Dortmunds Ex-Trainer Nuri Sahin (Archivbild) Bild: Emanuele Pennacchio/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa
Fußball
Medien: Nuri Sahin mit Basaksehir Istanbul einig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der ehemalige BVB-Trainer Nuri Sahin hat Berichten zufolge einen neuen Club gefunden. Es geht in die türkische Süperlig.

Istanbul.

Borussia Dortmunds ehemaliger Chefcoach Nuri Sahin übernimmt türkischen Medienberichten zufolge das Traineramt beim Istanbuler Spitzenclub Basaksehir FK. Die Parteien seien sich prinzipiell einig, berichteten die Zeitung "Sözcü" und der Sender A Spor. Am Montag soll demnach der Wechsel verkündet werden. 

Der 37-jährige Deutsch-Türke Sahin war bis Januar dieses Jahres Trainer bei Borussia Dortmund. Der Bundesligist hatte sich von seinem früheren Mittelfeldspieler nach einem 1:2 beim FC Bologna in der Champions League getrennt, nachdem die Mannschaft in eine Abwärtsspirale geraten war.

Basaksehir FK hatte am Montag mitgeteilt, dass der Vertrag mit dem bisherigen Trainer Cagdas Atan in beiderseitigem Einvernehmen vorzeitig beendet worden sei. Eine Begründung wurde nicht genannt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
14:34 Uhr
2 min.
Neue Klingenthaler „Fläzbank“: Relaxen mit Ausblick hoch über der Stadt
Das Geschenk aus der Partnerstadt Neuenrade hat auf dem Körnerberg hoch über Klingenthal seinen Platz gefunden.
Tino Beyer
14:35 Uhr
1 min.
Mitmachen erwünscht: Junge Party beim Plauener Kultursommer
Die „Junge Party“ in Plauen kam bereits im Vorjahr bei Jugendlichen gut an.
Der Theaterplatz in Plauen wird am 20. September ab 17 Uhr zur Feierzone. Was neben Musik und Tanz noch los ist.
Jakob Nützler
14:35 Uhr
1 min.
Offiziell: Nuri Sahin neuer Trainer von Basaksehir Istanbul
Nuri Sahin hat einen neuen Trainerjob in Istanbul. (Archivbild)
Der ehemalige BVB-Trainer Nuri Sahin hat einen neuen Club gefunden. Der 37-Jährige coacht nun einen Verein aus Istanbul.
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
11:47 Uhr
2 min.
Nuri Sahin unterschreibt Vertrag bei Basaksehir in Istanbul
Nuri Sahin trainiert ab sofort einen Istanbuler Spitzenclub. (Archivbild)
Der ehemalige BVB-Coach Nuri Sahin trainiert ab sofort einen Istanbuler Club. Der 37-Jährige spricht von einem besonderen Tag.
Mehr Artikel