Medien: Pep will ter Stegen in die Premier League holen

Marc-André ter Stegen wurde in Barcelona zur Nummer drei unter den Torhütern degradiert. Ein Jahr vor der WM könnte ihm ein Club-Wechsel helfen, angeblich gibt es Interesse eines Top-Vereins.

Barcelona. Star-Trainer Pep Guardiola von Manchester City will den deutschen Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen Medienberichten zufolge nach England holen. Der 33-Jährige vom FC Barcelona sei Guardiolas Wunschkandidat, um den bisherigen Stammkeeper Ederson zu ersetzen, der mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien oder in die italienische Serie A liebäugele, berichteten die katalanische Zeitung "El Nacional" und andere Medien in Spanien. Der City-Coach habe bereits erste Gespräche geführt, hieß es.

Bei Barça droht ter Stegen unter Trainer Hansi Flick das Abstellgleis. Ihm sei bereits mitgeteilt worden, dass er kommende Saison beim Primera-División-Meister nur noch die Nummer drei hinter Neuverpflichtung Joan García und dem Polen Wojciech Szczęsny sein werde.

Der finanziell angeschlagene Club wolle seinen Kapitän - der vorige Saison wegen einer schweren Knieverletzung lange ausgefallen war - deshalb notfalls auch ablösefrei loswerden, um das teure Gehalt anderweitig zu investieren.

Ex-Mönchengladbacher "passt perfekt zum Stil des Spaniers"

Ter Stegen fühle sich zwar in Barcelona wohl und wolle im Prinzip seinen noch drei Jahre laufenden Vertrag erfüllen, heißt es in der katalanischen Metropole. Das Problem: Wegen der WM im nächsten Jahr kann sich der degradierte Keeper eine Saison als Zuschauer kaum leisten, will er nicht Gefahr laufen, auch den Stammplatz in der DFB-Auswahl zu verlieren.

"Guardiola schätzt ter Stegens Spielweise und Erfahrung, insbesondere seine Qualitäten im Spielaufbau, seine taktische Intelligenz und seine Ruhe im Tor - alles Eigenschaften, die perfekt zum Stil des Spaniers passen", meint "El Nacional".

Es gibt wohl auch andere Interessenten

Laut dem Blatt hat der Poker zwischen dem Deutschen und der Führung des Traditionsclubs bereits begonnen. Ter Stegen wolle die rund 42 Millionen Euro, die ihm noch bis Vertragsende im Juni 2028 zustehen würden, auch bei einem Wechsel kassieren. Der Verein versuche, den Betrag herunterzuhandeln.

Nach spanischen Medienberichten sind neben City auch Stadtrivale Manchester United, der FC Chelsea, Galatasaray Istanbul, Inter Mailand, AC Mailand, Juventus Turin und die AS Monaco an einer Verpflichtung von ter Stegen interessiert.

Bei der Saisonvorbereitung des FC Barcelona bleibt der langjährige Club-Stammkeeper derweil weiter außen vor. Der Ex-Mönchengladbacher absolvierte auch am vierten Tag nacheinander nur eine individuelle Einheit im Fitnessraum. Der offizielle Grund: Rückenprobleme. Medien sind sich derweil sicher, dass das für ter Stegen nach elf Barça-Jahren nur der Anfang vom Ende in Barcelona ist. (dpa)