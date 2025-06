Medien: Shootingstar Woltemade will zum FC Bayern

Nick Woltemade hat aufregende Wochen hinter sich: DFB-Pokalsieg mit dem VfB, Nationalmannschaftsdebüt und nun im Finale der U21-EM. Führt sein Weg bald zum FC Bayern?

München.

Der FC Bayern will offenbar Shootingstar Nick Woltemade noch in diesem Sommer nach München holen. Wie die "Bild"-Zeitung und der TV-Sender Sky berichten, ist sich der Torjäger mit dem deutschen Meister bereits einig, in München winkt ihm ein Vertrag bis 2030. Nun wollen die Bayern mit dem VfB Stuttgart über einen Wechsel verhandeln.